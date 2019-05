Partidul Laburist din Olanda (PvdA) e marele câștigător al europarlamentarelor din Olanda, potrivit unui exit-poll publicat de televiziunea publică NOS.

The result will be seen as a disappointment for the pro-Nexit Forum, which had been forecast as a potential winner. The anti-European PVV is also set to see its support slashed from four to just one seat, according to the Ipsos poll. In total, just 15% of Dutch voters have voted for pro-Nexit parties.

Social-democrații lui Frans Timmermans, candidatul socialiștilor europeni la funcția de președinte al Comisiei Europene, a obținut primul loc la alegerile pentru Parlamentul European din Olanda, cu cinci mandate. Pe locul al doilea s-au clasat liberalii premierului Mark Rutte și creștin-democrații, cu câte patru mandate. Forumul pentru Democrație, o formațiune eurosceptică, și GroenLinks, au câte trei locuri în Parlamentul European.

Potrivit DutchNews.nl, rezultatul e dezamăgitor pentru Formul pentru Democrație, care pledează pentru ieșirea Olandei din UE, și care era dat drept potențial câștigător în sondaje. Nici antieuropenii din PVV, formațiunea lui Geert Wilders, nu înregistrează un scor bun. Ei riscă să obțină un singur mandat, față de patru în prezent.

În total, doar 15% din votanții olandezi au preferat partide pro-Nexit.

Conform sondajului Ipsos, prezența la vot a fost de 40%, cea mai mare în Olanda din ultimii 30 de ani.