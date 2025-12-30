Conform unui sondaj recent realizat de Institutul Publicus, partidul lui Péter Magyar continuă să conducă, în timp ce procentul alegătorilor indeciși scade, însă marea majoritate a ungurilor încă se așteaptă ca Viktor Orbán să rămână la putere.

La nivelul întregii populații, popularitatea Partidului Tisza este de 33%, iar a Fidesz este de 28%, în timp ce în rândul alegătorilor care vor merge la urne cu certitudine raportul este de 48-40 la sută în favoarea partidului lui Péter Magyar, potrivit unui studiu realizat în decembrie de Institutul Publicus, la solicitarea ziarului ungar „Népszava” (Ungaria).

Conform datelor, popularitatea celor două partide majore se încadrează în marja de eroare cu câteva luni înainte de alegeri. Comparativ cu măsurătoarea Institutului Publicus din noiembrie, Fidesz a câștigat câte un punct procentual în fiecare dintre cele trei grupuri de alegători, dar ambele partide au reușit să își îmbunătățească pozițiile în rândul alegătorilor care vor participa la alegeti în mod cert, astfel sprijinul partidelor aflate la guvernare a crescut de la 32% la 34%, iar cel al Partidului Tisza de la 37 la 38%.

Potrivit actualei situații, atât Partidul Patria Noastră (Mi Hazánk), cât și Coaliția Democrată (DK) ar putea avea câte un grup parlamentar, aceste formațiuni politice fiind susținute de câte 5% dintre alegătorii siguri. Partidul Câinele cu Două Cozi ar fi exclus din Parlament cu 3%.

Tot mai mulți știu cu cine vor vota în aprilie. Numărul alegătorilor indeciși a scăzut: la nivelul întregii populații, numărul acestora a scăzut de la 31% la 29%, la fel ca și procentul celor care ar vota cu siguranță, dar încă oscilează între partide, de la 20 la 17%. András Pulai a explicat acest lucru prin "efectul de absorbție" al Fidesz, pe lângă apropierea alegerilor; el consideră că partidul de guvernământ a reușit să recâștige o bună parte a alegătorilor indeciși cu măsurile sale de campanie. „Însă, Partidul Tisza este, în linii mari, în frunte", a declarat directorul strategic al Institutului Publicus pentru ziarul „Népszava”, care a menționat: „Fidesz nu a fost neapărat afectată de seria de scandaluri izbucnite la Centrului de corecție de pe strada Szőlő din Budapesta. Deși acest scandal a afectat și pe alegătorii partidelor de guvernământ, probabil că aceștia nu o consideră la fel de importantă ca problema grațierii”.

În pofida tuturor acestor lucruri, echilibrul puterii nu s-a schimbat semnificativ față de toamnă. Vorbim despre schimbări în limita marjei de eroare, a spus András Pulai, care a adăugat: În schimb, se poate observa că 47% din toți respondenții ar dori ca Fidesz să eșueze la alegerile din 2026 și doar 34% i-ar mai oferi lui Viktor Orbán o șansă. La toate nivelurile de educație din societate - de la cei cu opt clase până la cei cu diplome - cei care își doresc o schimbare de guvern sunt în majoritate. Însă, echilibrul puterii este diferit atunci când se pune întrebarea cine, ce rezultate așteaptă de la alegeri, respectiv dacă cred într-o schimbare de guvern. Deși majoritatea covârșitoare a locuitorilor din Budapesta (51%) sunt siguri că va avea loc o schimbare în aprilie, marea majoritate a cetățenilor Ungariei se așteaptă ca Viktor Orbán să rămână la putere. Doar 35% din populația totală a țării ar paria acum pe o victorie a Partidului Tisza, în timp ce 42% ar paria pe Fidesz. Un fapt interesant este că 24% nu pot prezice cine va fi câștigătorul alegerilor, la fel ca și 50% dintre cei care sunt indeciși. 50% din populația satului a declarat de asemenea că nu se așteaptă la nicio schimbare și doar 25% cred că Viktor Orbán va cădea peste patru luni.

Printre cei care doresc o schimbare de guvern, sunt într-o mare majoritate și cei care vor un fel de cooperare dintre partidele de opoziție. Doar 21% ar dori un guvern format exclusiv din politicienii Partidului Tisza, 69% ar fi de acord cu formarea unui guvern din partidele de opoziție, altele decât Partidul Tisza. 61% au spus că printr-o solidarizare ar exista o șansă mai bună pentru înlocuirea Fidesz, dar această opinie este împărtășită și de membrii opoziției care sunt indeciși în privința alegerii partidului lor. Dintre aceștia, 63% ar fi în favoarea unei coaliții, în timp ce 19% nu o consideră necesară.

Raportul de putere care rezultă din sondaj nu justifică această solidarizare, în schimb se poate observa că nu există suficientă încredere într-o schimbare de guvern, a mai menționat András Pulai.

Conform calculatorului de mandate al Centrului de Cercetare 21, Partidul Tisza ar câștiga o majoritate confortabilă în Parlament. În baza ultimelor cifre ale Institutului Publicus, Partidul Tisza ar avea 110 mandate, Fidesz 79, iar DK și Partidul Partia Noastră câte 5 mandate fiecare, dacă alegerile ar avea loc în această duminică.

Sursa: Rador Radio România