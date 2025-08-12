Majoritatea ar fi mulțumită dacă FIDESZ ar pierde alegerile de anul viitor, însă mult mai puțini cred că acest lucru se va întâmpla, arată un sondaj realizat pentru ziarul „Népszava” (Ungaria) de Institutul Publicus.

Dacă „alegerile ar fi duminica aceasta”, 32% dintre toți respondenții ar vota pentru Partidul Tisza și doar 24% pentru FIDESZ, rezultă din sondajul de opinie efectuat de Institutul Publicus, la solicitarea ziarului „Népszava”. Susținerea Partidului Tisza în rândul alegătorilor care sigur vor merge la vot este de 36%, față de FIDESZ care este susținută doar într-un procent de 30%. De asemenea, 46% dintre alegătorii siguri susțin Tisza, comparativ cu 36% pentru FIDESZ. Diferența este de 8, 6, respectiv 10% în favoarea Tisza. Cercetările Institutului Publicus de la sfârșitul lunii iunie au arătat o diferență de 6, 5 și, respectiv, 7 puncte procentuale, astfel încât avantajul contracandidatului din opoziție a crescut. Sondajul, realizat în prima săptămână a lunii august pe un eșantion de 1.000 de persoane, folosind un chestionar telefonic, este reprezentativ pentru populația adultă ungară în ce privește vârsta, sexul, educația, tipul de așezare și regiunea.

Dacă ne uităm la întreaga populație, atunci, în afară de cele două partide mari, doar Coaliția Democrată (DK) ar accede în Parlament, dar pe baza categoriei de alegători siguri și a alegătorilor partidelor cu vot sigur, pe lângă DK, ar intra în Parlament și formațiunea Patria Noastră (Mi Hazánk).

În rândul alegătorilor care se vor prezenta în mod sigur la vot partidul Patria Noastră ar obține șase procente, iar DK opt procente. Deși aceasta din urmă reprezintă o scădere de 1% față de măsurătoarea anterioară, comparativ cu celelalte sondaje de opinie, cifrele Coaliției Democrate sunt cele mai bune la sondajul realizat de Publicus. Este adevărat, diferența rămâne în mare parte în marja de eroare.

Partidul Câinelui cu Două Cozi din Ungaria se situează în jurul a 2-3%. Sprijinul pentru Jobbik, LMP (Politica Poate Fi Altfel) și Dialog pentru Ungaria (Párbeszéd) este irelevant, și chiar și susținerea Partidului Socialist Ungar (MSZP) este de doar 1%. (Formațiunea Momentum a anunțat că nu va candida.)

Procentul celor indeciși este de 31%

Nici măcar 19% dintre alegătorii siguri nu au decis ce partid vor prefera, ceea ce semnalează că lupta politică nu s-a încheiat. Comparativ cu sondajul anterior realizat de Publicus, există mai puține persoane nemulțumite de modul în care „merg lucrurile în țară”, dar nu este foarte liniștitor pentru FIDESZ faptul că procentul lor abia reprezintă două treimi din populație (65%).

Majoritatea celor chestionați, 51%, ar fi mulțumiți dacă FIDESZ ar pierde alegerile parlamentare din 2026 și doar 30% dintre respondenți au avut opinii contrare, în timp ce 19% nu au putut sau nu au vrut să adopte o poziție cu privire la această chestiune. 35% dintre cei indeciși ar dori o schimbare de guvern, în timp ce doar 15% ar fi de acord cu continuarea guvernării de către FIDESZ. În același timp, jumătate dintre cei indeciși nu au o poziție fermă.

Tabloul se schimbă oarecum când sunt întrebați: ce cred că se va întâmpla la alegerile din 2026? 42% ar paria pe înfrângerea FIDESZ (să adăugăm, aceasta este încă majoritate relativă), 34% se așteaptă ca actualul guvern să rămână la putere după alegeri. 24% dintre cei chestionați nu au răspuns.

Procentul celor care promit că vor merge la urne în mod sigur la alegerile parlamentare de anul viitor este ireal de mare, de 86%. În realitate, este puțin probabil să se întâmple astfel, însă analiștii sunt în general de acord că – pornind din situația actuală – se așteaptă o prezență mare la vot. Conform sondajului realizat de Publicus, aproape toți simpatizanții Partidului Tisza (99%) vor vota anul viitor. Intenția de vot a susținătorilor FIDESZ, deși este cu ceva mai mică (95%), poate fi considerată de asemenea deosebit de mare.

Nu trebuie subestimat faptul că și 68% dintre cei indeciși promit să voteze. Cea mai mare rată de participare de până acum a fost în 2002, în al doilea tur care încă mai exista, dar nici atunci nu a ajuns la 74%.

