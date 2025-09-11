Patrioții vor depune o moțiune de cenzură împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Strasbourg, reprezentantul facțiunii „Patrioți pentru Europa” în Parlamentul European, Jordan Bardella.

„Noi, Patrioții, vom înainta o moțiune de cenzură împotriva președintelui Comisiei Europene”, a declarat Jordan Bardella, care a informat că semnăturile necesare au fost deja strânse, potrivit MTI (Ungaria).

„Trebuie să ne protejăm interesele, interesele fermierilor noștri și sursele de energie la prețuri mici”, a precizat politicianul francez, adăugând că moțiunea de cenzură este împotriva președintelui „discreditat și izolat” al Comisiei Europene.

Președintele delegației FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat) în Parlamentul European și prim-vicepreședintele facțiunii Patrioți pentru Europa Kinga Gál a anunțat: depunerea de către Patrioți a unei moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen este un răspuns la faptul că Comisia Europeană nu numai că adoptă decizii greșite, dar funcționarea sa este înconjurată de scandaluri.

„Toate acestea nu pot fi dezbătute în Parlamentul European, în pofida faptului că în acest sens facțiunea a strâns numărul necesar de semnături. Acest lucru arată clar ipocrizia care pătrunde în Uniunea Europeană”, a spus Kinga Gál, care a menționat: Europa este mai slabă ca niciodată. Comisia Europeană și președintele său nu sunt capabili să facă față celor mai importante provocări ale Europei, printre care crearea păcii, chestiuni comerciale, starea competitivității sau migrația. Președintele Comisiei UE nu a oferit răspunsuri la aceste întrebări în discursul său despre starea Uniunii Europene.

„Ceea ce am auzit astăzi este o întărire în continuare a aceleiași abordări defectuoase, ba mai mult, pe o logică de război, o psihoză de război, ceea ce este înfricoșător. În loc să ofere soluții, Comisia Europeană a devenit însăși problema”, a subliniat politicianul FIDESZ, care a adăugat: Președintele Comisiei UE ar fi trebuit să își asume responsabilitatea și să își anunțe demisia, pentru care discursul său de miercuri despre starea UE ar fi fost o ocazie excelentă.

„În situația actuală, UE are nevoie de o nouă conducere care să reprezinte interesele reale ale poporului european. Este timpul ca această Comisie Europeană să plece”, a mai spus Kinga Gál.

Sursa: Rador Radio România