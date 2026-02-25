Se împlinesc 12 ani de la anexarea Crimeii, iar peninsula nu este nici acum recunoscută ca parte a Federației Ruse. În practică însă, Europa trăiește de peste un deceniu cu o Crimeea militarizată și integrată în sistemul strategic al Moscovei, iar din 2014, Zona Economică Exclusivă a Rusiei se învecinează de facto cu cea a României. Pentru a înțelege contextul în care se află Crimeea astăzi, trebuie sa ne uităm la ce s-a întâmplat înainte de 2014.

În 1954, Nikita Hrușciov a transferat Crimeea din cadrul Republicii Sovietice Federative Ruse către Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. Decizia avea loc în interiorul URSS și, la acel moment, nu părea să aibă consecințe geopolitice. După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, peninsula a rămas parte a Ucrainei independente, însă Rusia și-a menținut prezența militară la Sevastopol. În 1997, cele două state au semnat acordurile privind împărțirea Flotei Mării Negre și staționarea acesteia pe teritoriul ucrainean până în 2017. În 2010, prin Acordurile de la Harkov, termenul a fost prelungit până în 2042, cu opțiune de extindere până în 2047. Practic, 2014 nu a fost începutul prezenței ruse în Crimeea, ci momentul în care prezența ei a devenit control direct asupra teritoriului.



Primele semne că Moscova testează limitele au apărut încă din 2003, în jurul istmului Tuzla din strâmtoarea Kerci. Criza a fost gestionată diplomatic, însă a arătat că strâmtoarea Kerci devenise un punct de presiune între Moscova și Kiev.

În martie 2014, forțe ruse fără însemne au securizat instituțiile și bazele strategice din Crimeea. Referendumul organizat ulterior a fost considerat ilegal de Ucraina și contestat pe plan internațional. „Crimeea a fost și rămâne o parte inseparabilă a Rusiei”, a declarat Vladimir Putin în fața Adunării Federale la Kremlin, pe 18 martie 2014, în ziua semnării tratatului de anexare. Adunarea Generală a ONU a adoptat ulterior Rezoluția 68/262, prin care a reafirmat integritatea teritorială a Ucrainei. După anexare, peninsula a fost militarizată rapid, iar Rusia a desfășurat sisteme de apărare antiaeriană S-400 și rachete anti-navă, a modernizat infrastructura navală și aeriană și a consolidat baza de la Sevastopol.



Citiți continuarea pe PressHub.