Regulamentul adoptat marți va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina, anunță Parlamentul European.

Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul, va institui primul program european privind industria de apărare (EDIP). Inițiativa are ca obiectiv consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei și creșterea capacităților europene în acest domeniu.

Din bugetul de 1,5 miliarde de euro prevăzut pentru EDIP, 300 de milioane de euro vor fi alocate Instrumentului de sprijin pentru Ucraina.

Colegiuitorii au convenit și să creeze un Fond pentru accelerarea transformării lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării (instrumentul FAST), care va adăuga cel puțin 150 de milioane de euro din contribuții financiare suplimentare.

În timpul negocierilor cu Consiliul, deputații europeni au reușit să obțină o majorare a bugetului programului, prin contribuții suplimentare din Instrumentul "Acțiunea pentru securitatea Europei" (Instrumentul SAFE). În plus, țările Uniunii pot să valorifice întregul potențial al Mecanismului de redresare și reziliență, reorientând și realocând din fondurile rămase necheltuite pentru a sprijini proiecte din cadrul EDIP.

Eurodeputații au susținut ferm și principiul "cumpărării de produse europene": pentru ca produsele din domeniul apărării să poată beneficia de finanțare, valoarea componentelor lor provenite din țări terțe neasociate nu va putea depăși 35 % din costul total estimat al componentelor.

"EDIP este primul instrument de apărare al UE care este cu adevărat european. În fața războiului pe scară largă al Rusiei împotriva vecinei noastre, Ucraina, și a atacurilor repetate împotriva propriilor noastre țări, trebuie să ne consolidăm sistemele comune și să ne intensificăm capacitățile de apărare în mod colectiv. EDIP ne va permite să construim o Europă mai rezilientă și mai suverană, prin investiții comune, achiziții publice comune din baza industrială și tehnologică de apărare europeană și prin continuarea integrării industriilor de apărare ucraineană și europeană", a declarat François-Xavier Bellamy, coraportor din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.



Sprijin pentru Ucraina

Programul va introduce un cadru juridic pentru proiectele europene de interes comun în domeniul apărării. Ca să fie eligibile pentru finanțare, acestea vor trebui să implice cel puțin patru țări ale Uniunii; Ucraina va avea și ea posibilitatea să participe. Regulamentul va crea și un Instrument de sprijin pentru Ucraina, care va contribui la modernizarea industriei ucrainene de apărare și la o integrare mai ușoară a acesteia în industria europeană de apărare.

