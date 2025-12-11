Prim-ministrul Rosen Jeleazkov a anunțat decizia cu puțin timp înainte de votul de neîncredere programat joi după-amiază.

Guvernul bulgar a demisionat după săptămâni de proteste, împotriva ineficienței luptei anticorupție și a măsurilor economice.

Cabinetul lui Jeleazkov rămâne în funcție până la învestirea unui alt executiv.

Decizia vine cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la Zona euro, pe 1 ianuarie 2026.

Protestele au debutat la sfârșitul lunii noiembrie, după ce Guvernul a încercat să treacă în procedură accelerată bugetul pe 2026, ce prevedea majorări de impozite și taxe. Proiectul a fost retras pe 3 decembrie, dar protestele au continuat.

