Rusia a declarat instituția media germană Deutsche Welle „indezirabilă”, interzicându-i efectiv operațiunile în țară, pe fondul tensiunilor sporite dintre Moscova și Berlin din cauza conflictului din Ucraina, s-a aflat marți.

Deutsche Welle (DW), postul internațional german de radio-televiziune care emite și în limba rusă, apare pe lista „organizațiilor indezirabile” a Ministerului Justiției din Rusia, a constatat AFP, potrivit „La Libre Belgique” (Belgia).

DW, o instituție media finanțată de statul german, a fost deja desemnată „agent străin” în Rusia în 2022, o altă clasificare care impune restricții semnificative operațiunilor instituțiilor media vizate.

Biroul DW din Moscova fusese închis în același an.

În urma relatărilor din presă de săptămâna trecută despre intenția Rusiei de a o declara „indezirabilă”, Deutsche Welle a denunțat într-un comunicat „o nouă încercare de a reduce la tăcere presa liberă”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a afirmat, la rândul său, că această decizie dovedește că „autoritățile ruse se tem de informațiile independente, în special în ceea ce privește războiul de agresiune împotriva Ucrainei”.

Această decizie vine pe fondul unor tensiuni sporite cu Berlinul, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în cadrul Uniunii Europene.

Săptămâna trecută, cancelarul german, Friedrich Merz, l-a comparat pe președintele rus, Vladimir Putin, cu Hitler, afirmând că obiectivul lui este „refacerea fostei Uniuni Sovietice în granițele sale”.

În noiembrie 2024, Rusia a expulzat doi jurnaliști de la postul public german de radiodifuziune ARD, ca răspuns la închiderea în Germania a biroului local al postului de televiziune rus Pervîi Kanal.

Mai multe instituții media internaționale au fost declarate „indezirabile” de Rusia în ultimii ani, inclusiv Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), finanțat de Congresul SUA, și instituția media de investigații Bellingcat.

Sursa: Rador Radio România