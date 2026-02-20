Parlamentul European și Consiliul UE converg treptat asupra criteriilor care vor fi utilizate pentru selectarea orașului care va găzdui sediul noii autorități vamale europene, EUCA, pentru care Italia a nominalizat Roma, relatează ANSA (Italia).

Din câte se înțelege, la Bruxelles se conturează un proces în care cele două instituții vor discuta selecția a câte două orașe dintre cei nouă candidați. Negocierile vor avansa pe baza oricăror suprapuneri.

Din câte s-a aflat, în cadrul reuniunii de joi a celor 27 de ambasadori UE (CoRePer), a fost sprijinit documentul care definește procesul interinstituțional de decizie privind sediul. În urma selecției din 2017 a Agenției pentru Medicamente (care a fost extrasă prin tragere la sorți la Amsterdam, câștigând în fața celei de la Milano), în urma unei hotărâri a Curții de Justiție a UE, selecția sediului agenției de combatere a spălării banilor, AMLA (atribuită la Frankfurt în 2024), nu mai este responsabilitatea exclusivă a Consiliului, ci trebuie să implice și Parlamentul European.

În cazul AMLA, însă decizia a fost luată prin atribuirea a 27 de voturi Parlamentului European și 27 Consiliului. Parlamentul European a întocmit un clasament cu trei orașe, dar Consiliul, prin prezentarea unui singur candidat, nu a avut greutăți în a decide asupra locației. Pentru a evita un proces de codecizie care, la fel ca în cazul AMLA, ar ocoli Parlamentul, cele două instituții negociază de săptămâni întregi o „înțelegere comună” pentru selecție.

După ce a obținut sprijinul celor 27, președinția UE va finaliza acum cu PE acordul privind procesul, discutând cât mai repede posibil aspectele practice. Conform unor scurgeri de informații, data votului comun se apropie.

Pe lângă Roma, au fost nominalizate și Liège (Belgia), Malaga (Spania), Lille (Franța), Zagreb (Croația), Haga (Olanda), Varșovia (Polonia), Porto (Portugalia) și București (România). În cadrul Consiliului încă nu au avut loc discuții deschise privind cele nouă nume, dar, potrivit unor surse de la Bruxelles, candidaturile orașelor Malaga, Haga, Lille și Varșovia sunt considerate deosebit de puternice.

Sursa: Rador Radio România