Modificările aduse legislației actuale privind politica agricolă comună vizează consolidarea poziției contractuale a fermierilor și, prin urmare, stabilizarea veniturilor acestora.

Parlamentul European și-a adoptat joi, în plenul de la Strasbourg, mandatul pentru discuțiile cu statele membre privind noi norme menite să restabilească relații echilibrate în lanțul de aprovizionare agroalimentar.

Contracte scrise obligatorii pentru livrarea de produse agricole, cu unele excepții

Norme mai clare privind etichetarea și publicitatea

Achiziții publice pentru a acorda prioritate produselor locale și sezoniere din UE

În mandatul pentru discuțiile cu Consiliul, adoptat miercuri cu 532 de voturi pentru, 78 împotrivă și 25 abțineri, Parlamentul European propune mai multe îmbunătățiri.

Contracte scrise și organizații de producători

Eurodeputații sprijină contractele scrise obligatorii pentru livrările de produse agricole. Cu toate acestea, ei propun ca statele membre să poată scuti anumite sectoare de această obligație la cererea unei organizații care reprezintă sectorul. De asemenea, Parlamentul reduce la 4.000 de euro (de la 10.000 de euro propuși de Comisie) valoarea pragului atunci când statele membre pot decide asupra obligativității contractelor.

Pentru a evita concurența inutilă între modelele de producție, deputații se opun creării de organizații de producători ecologici.

Etichetarea și comercializarea

Deputații doresc mai multă claritate cu privire la utilizarea termenilor „corect” sau „echitabil” pentru produsele agricole și doresc includerea contribuției produselor la dezvoltarea comunităților rurale și la promovarea dezvoltării organizațiilor de fermieri la criteriile care permit o astfel de etichetare.

Potrivit eurodeputaților, termenul „lanț scurt de aprovizionare” de pe etichete sau din publicitate ar trebui utilizat numai pentru produsele fabricate în UE cu un număr limitat de intermediari între fermier și consumatorul final sau care sunt manipulate pe o distanță scurtă sau într-un timp scurt.

Pesticidele din alimentele importate

Deputații adaugă la noile norme o condiție conform căreia alimentele și furajele de origine vegetală și animală pot fi importate din țări terțe numai dacă nivelurile lor de reziduuri de pesticide sunt sub nivelul maxim permis pentru cele produse în UE.

Achiziții publice

Țările UE vor trebui să se asigure că produsele agricole și alimentare furnizate prin procedurile de achiziții publice provin din Uniune, și provin în special din produse locale și sezoniere. Ar trebui să se acorde prioritate produselor cu indicații geografice din UE.

O definiție mai strictă a cărnii

Deputații au decis să introducă o nouă definiție a cărnii care înseamnă „părți comestibile din animal” și să precizeze că denumiri precum friptura, escalopul, cârnații sau burgerul trebuie rezervate exclusiv produselor care conțin carne și trebuie să excludă produsele derivate din culturi celulare.

„Dorim să ne asigurăm că fermierii au un contract cu primul lor cumpărător. Trebuie să punem capăt relațiilor de afaceri precare care există acum și care sunt de prea multe ori dezechilibrate. Trebuie să garantăm un venit echitabil pentru cei care ne hrănesc, ținând seama de costurile de producție implicate. Veniturile agricole nu sunt doar statistici sau cifre abstracte", a declarat în plen raportoarea PPE Céline Imart (Franța)

Discuțiile cu statele membre cu privire la forma finală a legii urmează să înceapă marți, 14 octombrie.