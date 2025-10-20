În discursul de închidere al congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PSE) care a avut loc sâmbătă la Amsterdam, Pedro Sánchez a propus stabilirea unui salariu minim comun pentru toți lucrătorii din țările UE, relatează „Euronews” (Italia).

„Depinde de noi să ne asigurăm că Uniunea Europeană oferă o viață mai bună cetățenilor noștri, inclusiv un salariu minim comun în întreaga Uniune Europeană”, a declarat liderul socialist în fața a sute de reprezentanți ai partidelor familiei socialiste europene.

Prim-ministrul spaniol consideră că este necesară extinderea pilonului social al Europei, avertizând că drepturile lucrătorilor și ale claselor de mijloc, câștigate după decenii de luptă, sunt acum amenințate.

Prin urmare, Sanchez a cerut găsirea unor soluții pentru a asigura locuri de muncă decente în întreaga UE. De asemenea, a pledat pentru protejarea sănătății și educației publice, adoptarea unor măsuri pentru facilitarea accesului la locuințe, pemtru adoptarea măsurilor necesare pentru a respira un aer mai puțin poluat și pentru reducerea inegalităților.

În discursul său, Sánchez a lansat un avertisment dur, acuzând dreapta tradițională a Europei că devine un satelit al extremei drepte. „Spania nu face excepție. Dreapta a devenit un alt satelit al extremei drepte”, a declarat el, după ce a criticat faptul că organizațiile conservatoare s-au „predat” extremei drepte, copiindu-le ideile și propunerile. Liderul PSOE a avertizat că dacă va continua această politică de imitație, dreapta va cădea în „mâinile” extremei drepte.

Fără a menționa în mod specific PP, Sánchez i-a atacat pe cei „dispuși” să restricționeze drepturi precum dreptul la avort, să nege urgența climatică, să blocheze legile memoriei democratice și să se retragă în lupta împotriva violenței de gen. „Demontează fundamentele democrației”, a criticat el. „Fac asta pentru că cred că este singura lor șansă de a supraviețui politic”, a declarat el în fața liderilor socialiști reuniți în Olanda.

Coerență internațională și o agendă progresistă

Prim-ministrul spaniol a lansat și un apel pentru unirea tuturor forțelor progresiste și a subliniat necesitatea consecvenței, evitând standardele duble. „Toate viețile au aceeași valoare: în Ucraina, în Gaza sau oriunde altundeva în lume”, a declarat el, avertizând că „acceptarea standardelor duble subminează autoritatea morală a Europei și demontează sistemul multilateral”.

Sánchez, care sâmbătă dimineață s-a întâlnit cu președintele Generalitat-ului, Salvador Illa, prezent și el la congres, a afirmat rolul guvernului său, subliniind proiecțiile economice pozitive pe care instituții precum FMI le au pentru Spania și faptul că 60% din producția de energie provine din surse regenerabile.

„Demontăm, una câte una, vechile dogme impuse de dreapta în timpul și după criza financiară din ultimul deceniu”, a concluzionat el. În finalul discursului său, premierul spaniol a cerut ca agenda europeană să pună accentul pe criza locuințelor, pe progresele în materie de egalitate de gen și pe extinderea pilonului social și a drepturilor lucrătorilor.

