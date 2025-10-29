”Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își va reloca trupele, conform programului, înapoi la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită”, anunță Departamentul de Război, precizând că decizia este parte a procesului prin care secret

"Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își va reloca trupele, conform programului, înapoi la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită", a anunțat miercuri Departamentul de Război.

Decizia este parte a procesului prin care secretarul Apărării dorește să asigure un echilibru în ceea ce privește dislocarea forțelor militare americane.

"Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau un semnal al unui angajament redus față de NATO și Articolul 5. Acesta este mai degrabă un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa", se arată în comunicat.

Statele Unite mențin "o prezență solidă" în teatrul european de operațiuni și "păstrează capacitatea de a mobiliza forțe și resurse pentru atingerea obiectivelor din regiune și pentru susținerea priorităților americane, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO".

Anterior, și ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a subliniat miercuri că prezența americană "solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry".