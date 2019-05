Majoritatea celor 500 de participanți la dezbateri au declarat că vor merge la vot și și-au exprimat motivele pentru care votează.

Dezbaterile au avut loc în localitățile Amărăștii de Jos (Dolj), Gâlgău (Sălaj), Ciuruleasa (Alba) în duplex cu SNSPA (București), Brad (Argeș) și Sudiți (Ialomița). Dialogul despre impactul Parlamentului European în comunități a fost susținut de domnii Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Victor Negrescu. Primarii localităților gazdă, directori de școală/liceu, oameni de faceri, tineri fermieri, părinți, profesori, bunici, experți fonduri europene, reprezentanții ai grupurilor de acțiune locală au dezbătut teme specifice, au evidențiat nevoi locale, au descris așteptările lor de la alegerile la care vor participa pe 26 mai 2019.

Temele dezbaterilor au pornit de la situația concretă a fiecărei localități și au urmărit să scoată în evidență modul în care poate interveni Parlamentul European în adresarea acestor nevoi. Dezvoltarea locală, valorificarea potențialului agricol, creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene destinate agriculturii, implicarea tinerilor în viața comunității au fost câteva dintre temele comune.

Învățământul profesional dual, locuri de muncă pentru tineri, reducerea migrației tinerilor, o agricultură competitivă, cu ferme comerciale rentabile pentru culturi vegetale și de creștere a animalelor, marketingul și vânzarea produselor agroalimentare, din fermă către consumator, optimizarea producției către produse organice, tehnologii prietenoase cu mediul au fost teme specifice alese împreună cu partenerii locali cu care au fost organizate dezbaterile.

Un moment important al dezbaterilor l-a constituit sondajul ”De data asta votez pentru...”

Pentru un viitor mai bun, pentru o viață mai bună și pentru România europeană au fost dorințele celor mai mulți, care s-au regăsit pe primul loc în topul rezultatelor din toate localitățile.

Câteva dintre motivele completate de participanți:

•dezvoltarea localității

•reducerea migrației tinerilor

•locuri de muncă

•învățământ modern, dotarea școlilor

•salarii și pensii mai mari

•tehnologie mai bună,

•sănătate, educație, justiție

•stabilitate și flexibilitate

•valori precum integritate, demnitate, responsabilitate, implicare, pace, siguranța



Întâlnirile au fost animate, pline de informații concrete, de învățăminte și de emoții. Au rămas mărturii care justifică cît de important este dialogul nemijlocit ”Eu nu mai știu cum miroase mami”: e mărturisirea unui copil din Ialomița crescut de bunică, în timp ce mama muncește în străinătate.



Grupul țintă principal a vizat tinerii, care au avut ocazia să-l urmărească pe Mikey Hash, în dialog cu Dana Deac, despre importanța participării la vot.



”Proiectul acesta a fost o provocare pentru mine. Am fost și jurnalist și simplu cetățean, și mama și educator atunci când am discutat cu sătenii, politicienii, studenții sau profesorii care au participat la dezbateri. Am cunoscut mulți oameni, le-am aflat grijile si nevoile, am mediat dialogul dintre ei si politicieni, am învățat multe de la toți. Am fost fericită să colaborez cu echipa de la EURACTIV Romania, cu toți profesioniștii implicați în derularea proiectului. Daca ar fi să găsesc o morală după toate dezbaterile, aceasta ar fi "Bine faci, bine găsești" – spune Dana Deac, jurnalist TVR.



”Am reușit să-i aducem pe europarlamentarii români în mijlocul oamenilor pentru a le asculta cerințele, pentru a le înțelege așteptările. Comunitatea locală vrea să primească subvenții mai mari, autoritățile locale vor să fie ascultate atunci când se elaborează criteriile pentru câștigarea finanțărilor locale, oamenii au nevoie de sprijin pentru inițiative private în educație, în sănătate, în infrastructură. Ne-am bucurat să facilităm acest dialog, să producem o serie de materiale multimedia care reflectă spiritul acestor întâlniri și credem în impactul pe care îl vor avea pe termen lung” - a declarat Manuela Preoteasa, președinte Digital Bridge Association.

Dezbaterile "eduVOTE in your village” - "eduVOTE în satul tău" au arătat nevoia dialogului nemijlocit și dorința celor care vor merge la vot de a trăi mai bine în România europeană.