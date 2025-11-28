Biroul Național Anticorupție (NABU) a anunțat vineri că efectuează percheziții în biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, informează Kyiv Independent.

Iermak este investigat de NABU într-un dosar de corupție ce implică Energoatom - compania națională de producere a energiei nucleare - cea mai mare anchetă de corupție din timpul mandatului lui Zelenski. Opt suspecți au fost inculpați în dosarul Energoatom, iar Timur Mindici, un apropiat al președintelui, este considerat liderul grupării, scrie News.ro.

Iermak s-a confruntat cu cereri de demisie, însă Zelenski a refuzat să îl concedieze și l-a numit, în schimb, să conducă negocierile de pace, notează sursa citată.

Una dintre vilele de lux de lângă Kiev, finanțată prin schema de corupție de la Energoatom, era destinată lui Iermak, a declarat o sursă din rândul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent. Biroul Președintelui nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Publicația Ukrainska Pravda a relatat pe 24 noiembrie, că Iermak este implicat în scandalul de corupție, iar anchetatorii se referă la el drept „Ali Baba”.

Șeful procuraturii anticorupție din Ucraina, Oleksandr Klimenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba ține ședințe și dă sarcini agențiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că aceștia îi persecuta pe detectivii NABU și pe procurorii anticorupție.”