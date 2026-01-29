După o întâlnire față în față la Mar-a-Lago, premierul slovac și-a alertat omologii europeni cu privire la starea psihologică a președintelui Statelor Unite ale Americii, relatează „Le Point” (Franța).

Ar trebui să ne facem griji pentru sănătatea mintală a lui Donald Trump? Da, potrivit premierului slovac, un apropiat al președintelui SUA... Robert Fico și-a exprimat îngrijorarea, potrivit „Politico”, în timpul unui summit cu alți mai mulți lideri europeni, declarând că a fost șocat de starea de spirit a liderului american. Aceste remarci au urmat unei întâlniri dintre liderul slovac și președintele american la proprietatea acestuia de la Mar-a-Lago.

Totuși, Robert Fico, unul dintre puținii lideri europeni care susțin în mod regulat poziția locatarului Casei Albe cu privire la slăbiciunile Europei, a descris comportamentul acestuia drept „periculos”, au indicat diplomații. Un altul a spus că Fico părea „traumatizat” de întâlnirea sa cu Donald Trump. Prim-ministrul slovac l-ar fi considerat chiar pe miliardar „complet deranjat”.

Ca răspuns, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a denunțat remarcile premierului slovac, afirmând că „aceasta este o dezinformare pur și simplu, răspândită de diplomați europeni anonimi care sunt în căutare de recunoaștere. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă”.

„Președintele dumneavoastră face un mare serviciu Europei”

Această afirmație este cu atât mai surprinzătoare cu cât Robert Fico și-a obișnuit omologii europeni să-l laude pe Donald Trump. Anul trecut, la Conservative Political Action Conference, i-a felicitat pe americani: „Președintele dumneavoastră face un mare serviciu Europei”.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare după vizita la Mar-a-Lago, el a subliniat, de asemenea, că invitația președintelui a fost un semn de „mare respect și încredere” și a salutat „discuțiile informale și deschise” despre Ucraina.

„Imprevizibilitate”

Remarcile sale neoficiale diferă, așadar, radical de declarațiile sale publice. De asemenea, ele reflectă comentariile făcute în ultimele luni de alți lideri și înalți oficiali europeni, care și-au exprimat îngrijorarea tot mai mare cu privire la „imprevizibilitatea” președintelui SUA. Unul dintre aceștia a declarat pentru „Politico” că „îngrijorările legate de sănătatea președintelui SUA devin rapid un subiect de conversație la toate nivelurile”.

În mai multe rânduri de la începutul președinției sale, au circulat zvonuri despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Posibile probleme cardiovasculare, oboseală cronică, probleme de auz… Ocupantul Casei Albe a fost nevoit să nege aceste afirmații.

Rând pe rând, a scris cu majuscule pe rețeaua sa de socializare Truth Social: „NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ ATÂT DE BINE ÎN VIAȚA MEA” și a susținut că are „gene foarte bune”, în „Wall Street Journal”.

Recent, a insistat vehement pentru revista „New York Magazine” că nu suferă de boala Alzheimer. La 79 de ani, Donald Trump este deja cel mai în vârstă președinte ales din istoria SUA și va fi, la sfârșitul mandatului său, cel mai în vârstă lider american în exercițiu.

Sursa: Rador Radio România