Atât de multe arestări nu au mai fost văzute din 1984, când, în urma dezvăluirilor lui Tommaso Buscetta, în noaptea dintre 28 și 29 septembrie, la Palermo au fost emise 366 de mandate de arestare împotriva mafioților și asociaților complici.

La 40 de ani după descinderile de la San Michele, care a dus apoi la maxi-procesul împotriva Mafiei, o anchetă, coordonată de Direcția raională anti-mafia, dă o altă lovitură grea clanurilor istorice ale orașului și provinciei, scrie „Il Corriere della sera”.

Au fost decise 181 de arestări și măsuri de supraveghere judiciară împotriva a unor șefi istorici ai mafiei, estorcatori, traficanți de droguri din importante clanuri mafiote precum Porta Nuova, San Lorenzo, Bagheria, Terrasini, Pagliarelli.

Bătăile erau ordonate și observate apoi prin apel video (din închisoare)

Ancheta, condusă de carabinieri și coordonată de procurorul Maurizio de Lucia și adjunctul Marzia Sabella, scoate la iveală afacerile clanurilor, banii proveniți din traficul de droguri, activitate care a devenit din nou centrală în agenda Cosa Nostra, care mai nou face alianțe din ce în ce mai strânse cu Ndrangheta, extorcările masive și nostalgia pentru capii mafiei din trecut. Și prezintă rețeaua de telefoane mobile criptate găsite în închisori, unde șefii mafiei, grație dispozitivelor extrem de sofisticate, reușesc să comunice cu lumea exterioară și să organizeze summit-uri prin apeluri video.

Datorită telefoanelor mobile, nașii au reușit să creeze adevărate conversații de grup cu alți mafioți, unii liberi, alții în închisoare, pentru a vorbi netulburați despre afaceri. O descoperire făcută de anchetatori prin interceptarea a doi mafioți care, după ce au observat că telefoanele lor sunt defecte, au recurs la un alt dispozitiv la fel de criptat. În încercarea de a restabili sistemul și, prin urmare, de a memora contactele confidențiale, au ajuns să dezvăluie numele interlocutorilor lor, oferind poliției un ajutor incredibil.

Ancheta a dezvăluit că un boss, șeful mafiei din Porta Nuova, Calogero Lo Presti, a ordonat, prin intermediul telefonului său mobil criptat, pedepsirea unei persoane, acțiune pe care a urmărit-o apoi în direct prin apel video.

Nostalgia pentru trecut: „Astăzi, nivelul este scăzut”

În paginile documentelor din anchetă putem citi și despre nostalgia noilor nași pentru mafia și șefii din trecut ai organizației Cosa Nostra. „Astăzi, nivelul este scăzut, îl arestează pe unul și ăsta decide imediat să colaboreze cu justiția; mai arestează altul... un nivel mizerabil, scăzut, dar despre ce vorbim? – spune șeful mafiei din Brancaccio, Giancarlo Romano, fără să știe că este interceptat – sper mereu într-un viitor diferit”.

„Trebuie să mergi la școală – continuă Romano. Vei întâlni medici, avocați, cei care au condus Italia, Europa... De exemplu, când vorbim despre francmasoni, francmasonii sunt oameni cu anumite idealuri, care sunt plasați în cele mai importante locuri. Dacă te uiți la „Nașul”, legătura pe care a avut-o... el nu era șeful absolut..., era însă foarte influent datorită puterii pe care și-a construit-o la nivel politic în cercuri mari. Noi ce putem face?".

Cu toate acestea, Cosa Nostra este încă capabilă să facă bani: prin estorcare, jocuri online, trafic de droguri. „Ascultă, sosește chestia la sfârșit... săptămâna viitoare... și trebuie să te organizezi unde să pui lucrurile și apoi să le triezi... o poți plasa în patru, cinci lovituri?", a spus șeful lui Tommaso Natale, fără să știe că este interceptat. „Din zbor... din zbor! ... !”, i-a răspuns subalternul său credincios.

În lipsa unor personalități marcante, șefii mafiei, nostalgici după vremurile de altădată, încearcă să facă față situației prin afilieri de calitate. Precum cea despre care este informat un șef al mafiei. „E un băiat (picciuotto - cuvant sicilian), nu-l cunoști, se numește Guido, e bun... față de cum era acum câțiva ani, crede-mă... e de trei sute de ori mai bun... Guido e bun. Să zicem că are în sânge acest tip de viață ... înțelegi ce vreau să vă spun... îți spun că este serios și sperăm într-un viitor bun”.

Respectivul ar fi fost Salvatore Scaduto, fiul prizonierului pe viață Giovanni, precum și nepotul lui Michele Greco numit „papa”.

Dark web pentru a cumpăra arme și „căsătoria” cu clanul

O Cosa Nostra suspendată proiectată în viitor, în care clanurile cumpără arme de pe dark web și folosesc telefoane mobile neinterceptabile, dar care continuă să respecte vechile reguli din trecut conform cărora oamenii de onoare mărturisesc încă indisolubilitatea legăturii asociative care este comparată cu sacramentul căsătoriei.

Unii sunt mândri de apartenența lor la bande, considerând-o o alegere de natură ideologică și non-utilitara. „Nu am crezut niciodată în Cosa Nostra în scop de profit - afirmă Gioacchino Badagliacca - întotdeauna am crezut că pentru mine... sunt importante principiile nobile ale Cosa Nostra... Întotdeauna am crezut în ea din adâncul inimii, și pentru asta am făcut zece ani de închisoare”. „Avem propriile idealuri în interiorul nostru pe care nu le lăsăm niciodată să moară - explică altul - pentru că în viitor ne rugăm Domnului ca anumite lucruri să nu se termine niciodată pentru că ne cunoaștem idealurile, știm de ce suntem împotriva Statului, pentru că suntem împotriva poliției”.

Cu toate acestea, clanurile nu renunță la bani și putere. Și, avertizați de operațiunile neobosite ale forțelor de ordine și de interceptările anchetatorilor, plănuiesc fuga în străinătate pentru a-și proteja câștigurile acumulate.

„Plec..! Italia a devenit incomodă pentru noi, trebuie să plec pentru că nu am de gând să pierd ceea ce am creat până în prezent. Începeți să vă faceți pașapoarte”, sugerează unul dintre cei arestați.

Sursa: Rador Radio România