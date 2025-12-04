51,4% din ucraineni sunt pregătiți să protesteze public dacă Ucraina va accepta la negocierile de pace compromisuri inacceptabile, arată un sondaj Info Sapiens, realizat la comanda Centrului „Noua Europă” și citat de „Evropeiska Pravda” (Ucraina).

Potrivit rezultatelor sondajului, 44,3% din ucraineni nu intenționează să ia parte la proteste, iar 4,4% sunt nehotărâți. Studiul arată și cum s-a schimbat, în ultimii ani, atitudinea ucrainenilor față de posibilele concesii. Renunțarea temporară la teritoriile ocupate este considerată categoric inacceptabilă de 40,2% din respondenți. Acum un an, acest procent era de 53,2%, iar acum doi ani, de 76,2%. Totuși, doar 5,1% văd o astfel de concesie ca fiind acceptabilă. Doar 2% dintre ucraineni ar fi de acord cu recunoașterea juridică a teritoriilor ocupate ca aparținând Rusiei, în timp ce 76,6% se opun categoric.

Procentul celor care consideră absolut inadmisibilă renunțarea la obiectivul de aderare la NATO scade treptat: 41,1% în prezent, față de 48,7% anul trecut și 56,9% acum doi ani. Renunțarea la obiectivul de aderarea la UE este privită ca total inacceptabilă de 51% dintre ucraineni, ușor peste nivelul de anul trecut (50,7%). Totodată, a crescut procentul celor care resping categoric reducerea efectivelor armatei: 77,9% față de 74,5% anul trecut. La fel, a crescut și opoziția față de acordarea statutului de a doua limbă de stat pentru limba rusă: 73% față de 70,9% în urmă cu un an.

În schimb, scade numărul celor care consideră complet inacceptabile următoarele: reducerea sumei reparatorii pe care ar trebui să o plătească Rusia (58,7% față de 62,2% anul trecut); renunțarea la urmărirea penală a conducerii ruse și a criminalilor de război (65% față de 68,4%); ridicarea sancțiunilor anti-ruse (64,1% față de 64,8%). Sondajul a fost realizat între 5 și 26 noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți.

Sursa: Rador Radio România