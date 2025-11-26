Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre deschide spațiu pentru o participare activă, sprijin pentru proiecte cheie și consolidarea dimensiunii parlamentare a parteneriatului cu UE, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).

Acest lucru a fost declarat de șeful delegației Adunării Naționale la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), Petăr Kănev, în fața participanților la cea de-a 66-a Adunare Generală a organizației, la Sofia. Acest lucru a fost anunțat de centrul de presă al Adunării Naționale.

Petăr Kănev, care a fost ales anterior de către delegații de la forum în funcția de vicepreședinte al APCEMN, a făcut o declarație în cadrul dezbaterii principale pe tema „Cooperarea cu UE și alte organizații internaționale”.

Bulgaria, în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participant activ la APCEMN, continuă să considere Cooperarea Economică la Marea Neagră ca parte integrantă a arhitecturii europene, a subliniat Petăr Kănev. El și-a exprimat încrederea că o interacțiune mai strânsă între APCEMN și UE este esențială pentru realizarea unei baze stabile, durabile și moderne pentru dezvoltarea regiunii.

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre include inițiative de referință - crearea unui Centru de Coordonare a Mării Negre, noi coridoare de transport, energie și digitale, precum și măsuri de restaurare a ecosistemelor, care dau un nou impuls cooperării regionale, a declarat șeful delegației bulgare la APCEMN. Pentru noi, parlamentarii, această strategie deschide un spațiu pentru o participare activă, sprijin pentru proiecte cheie și consolidarea dimensiunii parlamentare a parteneriatului cu UE, a adăugat el.

De la începutul anului 2000 până în prezent, a fost construit un cadru durabil pentru dialogul politic între APCEMN și Parlamentul European, a remarcat șeful delegației bulgare la Adunare. Aderarea Bulgariei și a României la UE în 2007-2008 a transformat țările noastre într-o frontieră maritimă directă a Uniunii și a insuflat o dinamică nouă proceselor euro-Marea Neagră, a subliniat el.

Petăr Kănev a subliniat că și conflictul militar dintre Federația Rusă și Ucraina a mutat accentul pe probleme de securitate, stabilitate și conectivitate regională. În aceste condiții, APCEMN se confruntă cu o provocare clară, dar și cu o oportunitate și mai clară - de a reînnoi și consolida dialogul parlamentar cu instituțiile europene și partenerii regionali și internaționali, astfel încât acesta să răspundă noilor realități, a declarat el.

Potrivit șefului delegației bulgare la APCEMN, abordarea sectorială ar trebui modernizată - securitate maritimă, transport, infrastructură, economie albastră, cercetare științifică, sustenabilitate climatică. Acest lucru se poate întâmpla cu contribuția parlamentelor naționale, care oferă legitimitate politică, creează cadre legislative și garantează sustenabilitatea inițiativelor comune, a subliniat Petăr Kănev.

În ultimii ani, configurația regională a Mării Negre s-a schimbat semnificativ și va continua să se dezvolte, ceea ce impune atingerea unui nivel mai ridicat de interacțiune între APCEMN, instituțiile europene și alți parteneri regionali și internaționali, a remarcat Petăr Kănev. Prin urmare, este important să se modernizeze dialogul parlamentar, să se organizeze reuniuni comune cu comisii similare, să se dezvolte programe comune și să se lucreze la armonizarea legislației în domenii cheie, a adăugat el. Potrivit acestuia, o astfel de cooperare va completa în mod util activitățile de amploare bilaterale și sectoriale existente și va contribui la conturarea și dezvoltarea unei cooperări regionale puternice, pragmatice și durabile în regiunea extinsă a Mării Negre.

Sursa: Rador Radio România