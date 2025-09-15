Puiul de somn în cabina de pilotaj în timpul zborurilor de croazieră a fost considerat mult timp un subiect tabu, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Numai că un nou sondaj realizat de Vereinigung Cockpit, sindicatul piloților germani, arată că acum, puiul de somn este o practică obișnuită în Germania. Potrivit sondajului, 93% din cei peste 900 de piloți interievați au recunoscut că în ultimele luni au adormit în timpul zborului. „Puiul de somn este de mult timp un lucru normal în cabinele de pilotaj germane”, a confirmat Katharina Dieseldorff, vicepreședinta sindicatului.

„Ceea ce a început ca o măsură temporară de recuperare a devenit un instrument structural pentru a aborda supraîncărcarea cronică”, a spus Dieseldorff. Presiunea crește mai ales vara, când turele strânse, lipsa de personal și constrângerile operaționale agravează situația. Studiul a implicat piloți de la diverse companii aeriene.

Pentru 74% dintre cei intervievați, somnul de după-amiază este deja o practică standard, în timp ce 12% au raportat că fac un somn scurt la fiecare zbor. Asociația însăși clarifică faptul că un somn controlat nu reprezintă o problemă de siguranță, însă trage un semnal de alarmă: „Un echipaj epuizat cronic reprezintă un risc semnificativ. O cultură corporativă care minimizează sau ignoră oboseala devine un pericol pentru siguranță”, a avertizat Dieseldorff.

Din aceste motive, Vereinigung Cockpit solicită recunoașterea oboselii ca factor de risc, o monitorizare sporită a respectării regulilor de zbor și cere ca strategiile de gestionare a somnului să se bazeze pe dovezi științifice. Natura reală a problemei este demonstrată de evenimentele internaționale. În ianuarie 2024, în Indonezia, turnul de control a pierdut timp de aproape o jumătate de oră contactul cu un Airbus A320 al companiei Batik Air: ambii piloți adormiseră. Comunicațiile radio au fost restabilite doar datorită unui alt membru al echipajului.

