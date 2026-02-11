231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ.

"A cincea amânare consecutivă la CCR. România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ", a scris miercuri pe Facebook ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Dragoș Pîslaru.

"România este singura țară din lume unde iei o pensie specială, salariu de judecător CCR și intri și în concediu paternal. În ciuda tuturor eforturilor Guvernului si prim-ministrului Ilie Bolojan, astăzi au câștigat ei, cei care au fugit de la ședințe de frică să nu își piardă privilegiile", a mai comentat el, după ce Curtea Constituțională a amânat miercuri, pentru a cincea oară, pronunțarea unei soluții în cazul legii pensiilor magistraților.