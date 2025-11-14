Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a participat la Adunarea Generală a Asociației Regiunilor din Grecia printr-o conexiune directă de la Bruxelles, pentru a da vești bune, informează Capital.gr (Grecia).

Tzitzikostas a anunțat că ieri au fost adoptate în cadrul UE modificări concrete care consolidează rolul regiunilor, iar pe 4 decembrie va fi semnat planul de acțiune pentru axa verticală rutieră și feroviară, care va conecta Salonicul de București.

„În întreaga Uniune Europeană, guvernanța regională este un pilon cheie al democrației. Este exact punctul în care Europa poate ajunge, unde proiectul european devine realitate. Și, în calitate de comisar, prin sectoarele pentru care sunt responsabil, văd în fiecare zi importanța participării active a regiunilor. Și vom consolida acest lucru și mai mult în următorii ani. Pentru că Europa are nevoie de regiunile sale și de aceea a luat decizia de ieri. Pentru că are nevoie și de regiunile grecești, care dovedesc prin fapte că pot juca un rol important în proiectele de infrastructură, investiții, turism, extinderea activității în străinătate, inovare, solidaritate, dar și în coeziunea socială”.

În acest punct, comisarul european a vorbit despre legătura feroviară dintre Salonic și București: „Transportul și turismul sunt două pârghii majore de dezvoltare, de la marile centre urbane până la cele mai îndepărtate insule și sate de munte, pentru că atunci când investim în rețele moderne, în transport inteligent, în transport durabil, în centre turistice moderne, nu construim doar infrastructură, construim economii locale puternice, creăm oportunități. Astfel, din primul moment în care am preluat mandatul de comisar, am pus un anumit proiect în fruntea agendei Europei. Și acesta nu este altul decât axa verticală rutieră și feroviară, care va conecta Salonicul de București. Iar după întâlnirile cu miniștrii de resort, am plăcerea să anunț că pe 4 decembrie, aici, la Bruxelles, vom semna împreună cu cei trei miniștri un plan exact, cu termene stricte, un plan de acțiune care ne va permite să începem imediat lucrările, astfel încât Grecia să poată fi, în sfârșit, unită cu România pe calea ferată și pe cale rutieră printr-o autostradă modernă. Înțelegeți avantajele acestui proiect. Din punct de vedere strategic, Grecia intră pe o traiectorie diferită. Și, bineînțeles, securitatea Europei este consolidată, pentru că nu numai Grecia este unită cu România, ci, în același timp, și Marea Egee este unită cu Marea Neagră. Înțelegeți ce înseamnă acest lucru pentru securitatea noastră, pentru transporturi, pentru comerț, pentru extinderea companiilor în străinătate, pentru turism. Pentru că Grecia este acum, în esență, conectată la Europa Centrală. Și astfel, în perioada următoare, vom avea inițiative foarte importante de anunțat”, a mai spus comisarul european pentru transport.

