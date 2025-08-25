Un tratat defensiv multilateral, deschis și țărilor din afara NATO, care angajează semnatarii să răspundă în sprijinul Ucrainei în termen de 24 de ore în cazul unei noi agresiuni rusești.

Aceasta este, în esență, propunerea pe care Giorgia Meloni a împărtășit-o, luni, Statelor Unite și altor parteneri invitați la Casa Albă împreună cu Volodimir Zelenski, informează agenția ANSA (Italia).

Aceasta este doar una dintre opțiunile luate în considerare în prezent, iar implementarea sa pare departe de a fi simplă, așa cum recunosc surse italiene, care subliniază însă două evoluții promițătoare: decizia Washingtonului de a accelera procesul de pace și includerea sa în garanțiile de securitate.

Planul, prezentat în avanpremieră de „Il Messaggero” și „Bloomberg”, este conceput ca o versiune „light” a Articolului 5 al NATO, care garantează asistență reciprocă între aliați în cazul în care unul dintre ei este atacat.

Această strategie are un obiectiv prioritar: demascarea posibilei cacealmale a Moscovei. Dacă nu o acceptă, argumentează cercurile guvernamentale, admite implicit că nu vrea să renunțe la atacarea Ucrainei. Din acest motiv, Italia consideră că este o soluție mai ușor de aplicat decât cea propusă de liderii europeni să facă acest lucru, în frunte cu Franța și Marea Britanie, de a desfășura trupe de descurajare pe teren.

Cadrul propunerii nu este departe de tratatele bilaterale semnate de Volodimir Zelenski cu diverse țări la începutul anului 2024, care vizau apropierea treptată a Kievului de NATO, inclusiv acordul cu Italia privind cooperarea în domeniul securității, care prevede „o colaborare imediată și consolidată”. Acum, perspectiva aderării la Alianță este blocată de veto-ul Moscovei și al Washingtonului, iar lucrările sunt în curs de desfășurare pentru a realiza un salt de calitate. Ideea este de a se asigura o consultare operațională rapidă în cazul unui nou atac; dacă nu în termen de 24 de ore, ar putea fi în 48 sau 72 de ore.

Acest lucru ar putea duce la un răspuns care nu este neapărat militar, ci și economic (de exemplu, sub formă de sancțiuni) și politic, proporțional cu natura ofensivei rusești. Una dintre cele mai complexe probleme este stabilirea coordonării intervenției militare.

Mecanismele NATO vor fi în mod necesar implicate, dar Alianța nu poate ignora nicio intervenție, deoarece Moscova nu ar accepta-o. O soluție sub auspiciile ONU este la fel de exclusă, deoarece Moscova și Beijingul ar avea drept de veto. Evident, orice intervenție militară italiană ar trebui să respecte procedurile parlamentare impuse de Constituție.

Propunerea de tratat, la care lucrează consilierii de securitate națională, ar trebui să includă și alte aspecte, cum ar fi consolidarea forțelor armate ucrainene și cooperarea în domeniul serviciilor de informații. Surse italiene explică faptul că scopul este finalizarea rapidă a acesteia, adică în săptămâni, nu luni. Se depun eforturi pentru a obține o imagine cât mai clară a garanțiilor de securitate înainte de mult așteptata, dar incertă, întâlnire dintre Zelenski și Vladimir Putin. Meloni urmărește negocierile din Puglia, unde petrece câteva zile de vacanță cu familia sa, și menține în așteptare misiunea în Indo-Pacific, programată pentru 31 august - 8 septembrie.

