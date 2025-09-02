Ursula von der Leyen dezvăluie că sunt elaborate „planuri destul de precise” pentru a înființa o forță multinațională post-conflict, cu aprobarea lui Donald Trump, scrie „Le Point” (Franța).

„Această activitate progresează foarte bine”, a spus ea. Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul capacităților americane, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen într-un interviu publicat duminică de „Financial Times” .

„Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană ca parte a mecanismului de protecție”, a declarat Ursula von der Leyen pentru publicația britanică, adăugând că „acest lucru a fost foarte clar și afirmat în repetate rânduri”. ”Desigur, acest lucru necesită întotdeauna o decizie politică din partea țării în cauză, deoarece desfășurarea de trupe este una dintre cele mai importante decizii suverane ale unei națiuni”, a adăugat ea. „[Dar] sentimentul de urgență este foarte puternic... lucrurile avansează. Procesul capătă cu adevărat contur”.

„Garanțiile de securitate sunt primordiale și absolut cruciale”, a mai spus ea. Desfășurarea ar trebui să includă potențial zeci de mii de soldați conduși de europeni, sprijiniți de ajutorul Statelor Unite. Inclusiv sisteme de comandă și control, precum și mijloace de informații și supraveghere, se arată în raport, adăugând că aranjamentul a fost convenit luna trecută la o întâlnire între președintele american, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și lideri europeni de rang înalt.

„Rolul Comisiei este primordial”

Ursula von der Leyen a salutat angajamentul lui Trump de a participA la efortul de pace, după luni de incertitudine în capitalele europene cu privire la poziția președintelui american. „Putin nu s-a schimbat; este un prădător”, a spus ea. ”[Trump] vrea pace, iar Putin refuză să vină la masa negocierilor... Are o experiență negativă cu Putin și, din ce în ce mai mult, Putin nu face ceea ce spune”.

„Rolul Comisiei este esențial pentru a permite statelor membre să finanțeze o consolidare a apărării”, a declarat președinta. „Natura războiului s-a schimbat complet”, a adăugat ea, invocând necesitatea ca armatele UE să investească în drone, apărare aeriană și antirachetă, spațiu și capacități cibernetice.

Liderii europeni, cancelarul german, Friedrich Merz, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, secretarul general al NATO, Mark Rutte și Ursula von der Leyen, sunt așteptați să se întâlnească la Paris joi, 4 septembrie, la invitația președintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile la nivel înalt privind Ucraina, a relatat „Financial Times”, citând trei diplomați informați despre planuri.

Sursa: Rador Radio România