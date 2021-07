Florin Cîțu spune că Planul Național de Redresare și Reziliență ar urma să fie aprobat de Comisia Europeană în jurul datei de 15 septembrie, iar primii bani ar putea veni în noiembrie. PNRR e un eșec în cazul agriculturii, spune un senator liberal.

”Avem un guvern nou, o coaliție care a început discuția pe PNRR mai târziu decât celelalte țări. Toate au început anul trecut prin octombrie. Noi aveam un PNRR, în coaliție s-a decis să fie puțin schimbată varianta cu care am mers la Bruxelles, deci am avut de aici un mic delay. Ceea ce pot să vă spun este că va fi aprobat în toamnă, în septembrie”, a declarat marți seara, la Digi 24, premierul Florin Cîțu, adăugând că în august la Comisia Europeană nu prea se lucrează și atunci nu are cum să fie aprobat luna viitoare.

”Ținta mea este să-l avem în jur de 15 septembrie aprobat, poate mai devreme”, a precizat premierul Cîțu.

El a precizat că o primă tranșă de bani ar urma să vină în luna noiembrie (pe 5 octombrie are loc un Consiliu ECOFIN care ar putea aproba PNRR României - n.r.), dar unele proiecte cuprinse în PNRR ar putea să primească finanțare de la bugetul de stat, înainte de această dată.

Recent, și ministrul Ghinea a spus că prefinanțarea ar urma să vină imediat după aprobare, în octombrie-noiembrie, după ce vicepremierul Dan Barna susținuse că primele plăți ar veni abia în 2022.



”Dacă avem proiecte care deja sunt în PNRR și știu că va fi aprobat PNRR și ministerele vor să înceapă, vom face un efort pentru unele de la buget, la rectificare, să le dăm voie să înceapă aceste proiecte ca apoi să decontăm din PNRR”, a spus Florin Cîțu.

El a minimalizat declarațiile eurodeputatului liberal Rareș Bogdan, care a susținut că PNRR ar fi fost adoptat până acum, dacă ministru al investițiilor și fondurilor europene ar fi fost Marcel Boloș.

Cîțu a mai spus că nu există nicio problemă cu ministrul USR PLUS Cristian Ghinea, dar că planul trebuie făcut ”în detaliu”: ”Eu vreau să mă asigur că în acest PNRR vom lua toți banii - 29,2 miliarde de euro”.

Senator PNL: PNRR îl consider, din punctul de vedere al agriculturii, un eșec

Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, liberalul George Scarlat, crede că Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) este "un eșec" în privința agriculturii.

"Am lucrat foarte mult în echipa ministerului cu privire la Planul Național de Relansare și Reziliență; din păcate, îl consider, la momentul acesta, din punct de vedere al agriculturii, un eșec, pentru că nu am fost bine înțeleși de anumiți factori decidenți. Și vreau să o spun, tranșant și deschis, din teritoriul național: nu are nicio legătură cu Comisia (Europeană - n.r.) că nu vrea, că nu facem, că nu ne-a aprobat. Nu. Problema și decizia au fost naționale", a afirmat senatorul George Scarlat, citat de Agerpres.