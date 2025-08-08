Podul peste Strâmtoarea Messina, acel vis de asfalt și oțel care timp de decenii a plutit ca un miraj între Scila și Caribda, va avea cea mai scumpă taxă de trecere din lume, scrie „La Stampa” (Italia).

Zece euro pentru a traversa 3,66 kilometri de pod. Ceea ce înseamnă 2,73 euro pe kilometru. Comparativ, Autostrada Soarelui pare o ofertă specială la un magazin cu discount: doar 0,075 euro pe kilometru.

CODACONS (Coordonarea Asociațiilor pentru Apărarea Mediului și a Drepturilor Utilizatorilor și Consumatorilor), cu calculatorul său neobosit, ne informează că această taxă va fi cu 3,540% mai scumpă decât taxa medie a autostrăzilor italiene. Trei mii cinci sute patruzeci la sută. O cifră exorbitantă care spune multe despre despre Italia noastră, despre felul italienilor de a visa măreț și de a plăti și mai mult.

Un posibil scenariu

Zece euro pe traversare, ca o ofrandă adusă lui Charon, dar fără garanția de a ajunge în Hades. Ci doar pană la Villa San Giovanni. Primul șofer, un om obișnuit, poate un navetist care conduce un autoturism Panda, uzat (Sicilia are cea mai mare vârstă medie a mașinilor din Italia: 14 ani, urmată de Calabria, 13 ani și 8 luni), se apropie de casa de taxare cu entuziasmul omului care este pe cale să traverseze Podul Golden Gate, sau Bosforul. Se oprește, coboară geamul mașinii, iar angajatul de la ghișeul casei de taxare - care într-o lume perfectă ar trebui să poarte o togă romană, sau cel puțin o pelerină de supererou - anunță: „Sunt zece euro, vă rog”. Iar el, eroul nostru, bagă mâna în portofel, scoate o bancnotă mototolită (în Calabria, 91% din tranzacții se fac în numerar, în timp ce în Lombardia, doar 57,5%) și se întreabă dacă acei 3,66 kilometri merită cu adevărat prețul unei pizze Margherita. Spoiler: Nu va ști niciodată, pentru că Podul peste Strâmtoarea Messina nu este făcut pentru a fi înțeles, ci pentru a fi plătit.

Statisticile CODACONS oferă comparații nemiloase. Pe autostrada italiană, cea care ne duce de la Roma la Milano, se plătesc 0,075 euro pe kilometru, sumă care crește la 0,089 pe drumurile de munte, unde vântul șuieră și curbele sunt uneori dificile. Eurotunelul, care traversează un golf de mare și leagă două națiuni, se mulțumește cu 1,42 euro pe kilometru. Însă Podul peste Strâmtoarea Messina, nu. Nu este mulțumit. Vrea mai mult. Vrea să fie cel mai scump, cel mai exclusivist, cel mai italian dintre poduri. Pentru că în Italia, așa cum știm, lucrurile fie se fac la scară largă, fie nu se fac deloc. Și dacă se fac, se plătesc. Și încă cum.

Sursa: Rador Radio România