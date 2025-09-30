Premierul Viktor Orbán a ținut un discurs la Esztergom duminică, în timp ce l-a primit pe omologul său slovac, Robert Fico, informează Hirado.hu (Ungaria).

„Nu vrem ca niște nebuni sau pe jumătate nebuni să le spele creierul copiilor noștri”, a declarat premierul slovac.

Conform transmisiunii în direct a televiziunii publice ungare M1, cei doi premeri au urcat pe scenă la scurt timp după ora 12. Primul, care a luat cuvântul a fost Robert Fico, care, salutându-l pe Viktor Orbán, a subliniat: Podul Maria Valeria nu este doar o structură de fier, ci un simbol al relațiilor dintre cele două țări. Însă, adesea nu doar se dorește construirea podurilor, ci există și actori care vor să le distrugă.

Fico le-a transmis slovacilor mesajul că vrea să-și construiască propria țară, așa cum construiește Viktor Orbán Ungaria.

„Aș dori să subliniez că am venit printre oameni normali și buni”, a subliniat Robert Fico, care a spus: dacă își imaginează cu câtă „ură” și „minciuni” îi atacă adversarii lor, atunci aceasta este o ocazie foarte plăcută”. În opinia sa, sunt mulți ar dori ca între prim-ministrul ungar și premierul slovac să existe anumite dispute. Cu toate acestea, potrivit lui Robert Fico, când s-a întâlnit pentru prima dată cu Viktor Orbán la Bruxelles, s-au angajat amândoi pentru construirea unor relații bune slovaco-ungare.

Premierul slovac a vorbit și despre bunele relații dintre cele două națiuni, pentru care i-a mulțumit lui Viktor Orbán.

Conform declarației sale, deși reprezintă o tabără politică diferită de cea a premierului ungar, și el știe că doar o politică națională suverană poate fi răspunsul adecvat la atacurile externe.

„Politicienii cărora le pasă de destinul țării ar trebui să respecte acest principiu în toate domeniile”, a declarat prim-ministrul slovac, care a vorbit și despre modificările aduse recent Constituției slovace. Potrivit lui Robert Fico, nu este o chestiune de dreapta sau de stânga faptul că căsătoria poate fi doar o uniune între un bărbat și o femeie. El a subliniat, totodată, că în Constituție se stipulează că există doar două sexe și au fost stabilite noi condiții și pentru regulile de adopție a copiilor, iar în lege au fost incluse noi reglementări privind creșterea copiilor.

În acest context premierul slovac a subliniat: „Nu vrem ca niște nebuni sau pe jumătate nebuni să le spele creierul copiilor noștri”, menționând că este important faptul că în chestiunile morale slovace s-a stabilit că dreptul propriu al statului are prioritate față de dreptul internațional. În opinia sa, ei ar trebui să decidă „ce este bine” în aceste domenii și nu „să preia ceea ce dictează Bruxelles-ul”.

Robert Fico a vorbit apoi despre preluarea președinției rotative a Grpului de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, V4) de către Ungaria și despre dorința sa de a vedea cooperarea regională consolidată sub noua președinție. De asemenea, a recomandat cooperarea în domeniul transportului energetic în condiții de siguranță, subliniind: nimeni nu poate dicta unei țări de unde își procură petrolul sau gazele naturale.

El a adăugat că împărtășește opinia lui Viktor Orbán, conform căreia planul politic și ideologic de a ne izola complet de petrolul și gazele naturale rusești va dăuna nu doar Slovaciei și Ungariei, ci întregii Europe.

Apoi a vorbit despre comportamentul inadecvat al conducerii de la Bruxelles față de Viktor Orbán pe tema migrației: în loc să le mulțumească pentru protejarea frontierelor, îi atacă. Cotele de migranți nu pot fi acceptate și trebuie împiedicate ca orice să fie impus unei țări suverane.

Referitor la războiul din Ucraina, a spus: „Ei doi sunt singurii din Uniunea Europeană care vorbesc și despre pace și își vor continua politica actuală și în viitor”. Fico și-a reiterat opinia exprimată anterior, conform căreia politica actuală a UE privind războiul nu duce la rezultate. După care i-a urat lui Viktor Orbán multă sănătate și „formă fizică bună” pentru a face față ostilității îndreptate împotriva sa.

„Și îți pot garanta, Viktor, că dacă vei veni la un eveniment similar în Slovacia, vei găsi oameni la fel de amabili și normali”, a adăugat Robert Fico, apoi a spus: își dorește ca Podul Maria Valeria (care a fost distrus atât în ​​timpul Primului, cât și al Doilea Război Mondial) să nu mai fie niciodată distrus. La finalul discursului său, a spus: își dorește ca în viitor să se construiască și alte poduri, ca simbol al excelentei relații slovaco-ungare.

Viktor Orbán: „La noi, dragă Robert, ei toți sunt oamenii Bruxelles-ului”

După un scurt spectacol de dans, și premierul ungar a ținut un discurs. Viktor Orbán și-a început discursul salutându-i pe „prietenii noștri slovaci”, localnicii și maghiarii din Štúrovo.

„Mulțumesc, Robert, că pot stau aici alături de tine astăzi. Robert știe ceva despre Europa și numai el știe, deoarece atunci când Slovacia deviază cumva, el se întoarce de acolo și pune cumva lucrurile în ordine. La fel este și acum, nu știu de câte ori face asta, dar cu siguranță va reuși și de data asta”, a spus premierul ungar, felicitând totodată amendamentul constituțional slovac.

„Este bine dacă ai un vecin normal, astfel crește și valoarea propriei proprietăți”, a declarat Viktor Orbán, care a subliniat că în Constituția slovacă a fost inclusă și principiul egalității dintre bărbați și femei, lucru pentru care luptăm „de mult timp” și în Ungaria. Referitor la faptul că aparțin unei alte tabere în politica internațională, a spus: „Ar trebui să avem și noi o stânga bazată pe fundamente naționale și viața publică ar fi imediat mai pașnică”.

Premierul s-a referit și la recenta sa vizită la Debrețin (la inaugurarea fabricii BMW) și la Becshely, județul Zala, la întâlnirea națională a distileriilor de pălincă, iar în ambele locuri i s-a cerut să transmită salutările sale locuitorilor din Esztergom și este mândru că și el însuși este cetățean de onoare al acestui oraș.

Revenind la discursul premierului slovac, Viktor Orbán spus: „Este bine că nu suntem singuri”. El a amintit că a ținut un discurs la podul Maria Valeria la reconstruirea acestuia, în 2001, și la a 20-a aniversare, în 2021, astfel că acum s-a întors aici pentru a treia oară și aceasta este prima dată când are ocazia de a sta alături de Robert Fico, care este cel mai lung „indestructibil” premier al Slovaciei. „Mulțumim că ai fost aici, Robert, astfel ordinea se restabilește”, a spus oficialul ungar.

Trecând la politica europeană, Viktor Orbán a declarat că interesele Slovaciei și Ungariei arată într-o singură direcție și în politica europeană, iar istoria arată că, dacă cele două națiuni se solidarizează, sunt mai puterni decât separat. „Dacă lucrăm împreună, amândoi avem de câștigat”, a adăugat premierul ungar, spunând că nu este o întâmplare că acest pod a fost distrus de două ori. În opinia sa, nici ungurii și nici slovacii nu au vrut să participe la Războiul Mondial, și totuși au fost trimiși pe front.

Prin reconstruirea podului, ambele popoare au exprimat că nu mai doresc războaie în Europa care să distrugă mai multe poduri, a adăugat Orbán, care a amintit că la reconstruirea podului, în 2001, a fost prezent și un comisar european, după care a venit vorba despre faptul că vor să se alăture „Uniunii Europene, care este destinată să garanteze pacea continentului”. În opinia sa, Uniunea Europeană s-a transformat acum într -un „proiect de război”, iar la Bruxelles, înfrângerea Rusiei este considerată a fi sarcina următorului deceniu. „Noi, ungurii, nu vrem acest lucru” și dacă vor să ne forțeze, asta înseamnă deja opresiune”, a adăugat premierul, care a menționat: Ungurii știu ce înseamnă războiul, „și ne putem ruga pentru ca frontul să nu ajungă până aici, pentru că atunci va fi distrus totul”. Nu vrem ca „Europa să facă din nou această greșeală”. Reprezentanții războiului de la Bruxelles sunt prezenți în toate țările din Europa Centrală. „Nu sunt îndreptățit să vorbesc despre Slovacia, dar fac […] tulburări în Serbia și sunt prezenți și în Ungaria”, a spus premierul ungar.

„La noi, dragă Robert, ei merg pe un forum politic cu o armă de foc. Sunt violenți, amenință cu execuția, insultând oameni și preoți decenți. Aici, lau noi, Robert, toți sunt oamenii Bruxelles-ului”, a spus Viktor Orbán, adăugând că adversarii lor vor să destabilizeze Guvernul prin informațiile false, prin dezinformări, ceea ce probabil nu este o noutate nici pentru premierului slovac.

Premierul ungar a adăugat: trăim vremuri în care avem nevoie de sănătate, calm, sânge rece și trebuie să spunem din nou și din nou că credem în puterea iubirii și a solidarității. După cum a subliniat, vor lucra pentru ca să nu fie nevoie de reconstruirea niciodată a podului Maria Valeria, „dar de un pod pentru transport de marfă ar fi, într-adevăr, nevoie, astfel că le-ar plăcea să construiască unul pe lângă cel existent. În opinia sa, lucrările pregătitoare au început deja, „planurile sunt deja pe masă și vom face rost cumva și de bani”.

„Și sper că ne vom întâlni la predarea acelui pod”, a spus Viktor Orbán la sfârșitul discursului său (construirea noului pod a fost deja discutată într-o întâlnire ungaro-slovacă din primăvară).

Sursa: Rador Radio România