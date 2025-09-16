Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a anunțat luni seara premierul polonez Donald Tusk, informează News.ro.

„Chiar acum, Serviciul de Protecție de Stat a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului”, a scris premierul Donald Tusk pe X.

Potrivit primelor informații, doi bieloruși au fost reținuți. „Dar aceste informații vor fi în continuare verificate de poliție", a adaugat el.

El a precizat că este vorba de clădiri guvernamentale sensibile, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belweder.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Protecție (SOP), colonelul Bogusław Piórkowski, a declarat pentru TVP.Info, că un ofițer care era de serviciu lângă Palatul Belvedere a observat o dronă care zbura. „Ofițerul l-a informat pe comandant, iar apoi ofițerii detașați l-au reținut pe operatorul dronei”, a precizat colonelul Piórkowski.

Palatul Belvedere este reședința oficială a președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki.

Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone rusești au pătruns săptămâna trecută în spațiul aerian polonez în cadrul unei incursiuni de o amploare fără precedent. Cel puțin patru drone au fost doborâte, fiind pentru prima dată când NATO deschide focul de la începutul războiului Rusiei în Ucraina.

Aliații au reacționat imediat la aceste evenimente. Republica Cehă și Țările de Jos au promis sprijin sub formă de echipamente militare suplimentare pentru Polonia. Între timp, în mai multe țări aliate, inclusiv în România, ambasadorii ruși au fost convocați la ministerele lde externe.