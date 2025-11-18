Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a denunțat luni un „act de sabotaj fără precedent” după descoperirea unor șine avariate de o explozie pe o linie de cale ferată ducând spre Ucraina, notează „France 24” (Franța).

Un „act de sabotaj fără precedent”. Acestea au fost cuvintele folosite de prim-ministrul Poloniei luni, 17 noiembrie, după descoperirea unor șine avariate de o explozie pe o linie de cale ferată ducând spre Ucraina.

„Aruncarea în aer a unei linii de cale ferată (...) este un act de sabotaj fără precedent care vizează securitatea statului polonez și a cetățenilor săi", a scris Donald Tusk pe X, după ce a vizitat luni locul incidentului de la Mika, la 100 km sud-est de Varșovia.

„Această rută este, de asemenea, de o importanță crucială pentru furnizarea de ajutor Ucrainei", a adăugat el.

„Îi vom prinde pe vinovați”

Potrivit șefului guvernului, deteriorarea acestei secțiuni de cale ferată „probabil avea scopul de a face să deraieze un tren”, lucru evitat datorită vigilenței unui mecanic care a observat avariile și a dat alarma.

Nimeni nu a fost rănit.

„Îi vom prinde pe vinovați, oricine ar fi comanditarul”, a promis Donald Tusk.

De la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, Polonia, membră a NATO și a UE, susține că a fost ținta unor tentative de sabotaj orchestrate, potrivit ei, de Rusia.

Sursa: Rador Radio România