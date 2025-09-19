Polonia intenționează să construiască propriul port pe coasta Mării Negre, precum și o linie de cale ferată care va conecta Silezia (o regiune din nordul Poloniei, Republicii Cehe și Germaniei) cu orașul ucrainean Odesa, scrie „Sega” (Bulgaria).

Știrea a fost anunțată de Bartłomiej Babuszka, președintele Agenției pentru Dezvoltare Industrială din Polonia (ARP), pentru ediția polonă a Money.

ARP va crea o unitate specială pentru dezvoltarea relațiilor de afaceri cu Ucraina. Ruta feroviară este unul dintre proiectele la care se lucrează deja. Babuszka explică faptul că linia de cale ferată va avea parametri conform standardelor UE, deoarece, dacă Ucraina dorește să adere la UE, acest lucru trebuie să fie pe șine europene la propriu. Și a dat exemplul Azerbaidjanului, unde „căile ferate cu ecartament îngust și cele cu ecartament larg sunt așezate una lângă alta”.

Pentru a se implementa proiectul, vor fi necesare investiții semnificative, inclusiv pentru achiziționare de terenuri pentru linia de cale ferată pe o secțiune de la Lviv la Odesa, lungă de peste 800 km.

Babushka subliniază că construcția căii ferate către marele port ucrainean va oferi Poloniei „acces deplin la piețele din Orientul Mijlociu”. Experții ucraineni comentează că această rută va fi un fel de continuare a așa-numitei Căi de Mijloc – din China până în UE.

Cu câteva luni în urmă, viceministrul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak, a propus ca țara sa să ia portul Odesa în concesiune pe 50 de ani și să cumpere sau să închirieze 500 de mii de hectare de teren pentru creșterea animalelor. Varșovia dorește să aibă propriul terminal de cereale pentru a putea exporta grâu în țările din Africa.

Sursa: Rador Radio România