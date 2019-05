Interviu realizat la finalul dezbaterii din Gâlgău, Sălaj, 29 martie 2019, în cadrul proiectului "eduVOTE in your village - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities", derulat cu sprijinul financiar al Parlamentului European și al comunităților locale.

Filmări, editare video; foto: Visual Expert; concept video, interviu pe teren, script: MixMediaCommunication