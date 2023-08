Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a dus la Viena pentru a discuta cu omologul austriac, Gerhard Karner, despre aderarea României la Spațiul Schengen. Poziția Austriei însă rămâne neschimbată: Nu e momentul extinderii Schengen.

"Poziția mea am formulat-o foarte clar în urmă cu zece zile. (...) Sistemul Schengen, ca întreg, nu funcționează, de aceea nu suntem deschiși pentru extinderea acestuia. Sunt controale de frontieră între Germania și Austria, între Austria și Ungaria, între Austria și Slovenia. În Germania s-a discutat despre control la frontiera cu Polonia. E un semnal clar că sistemul ca întreg nu funcționează și nu consider că o extindere este oportună la momentul actual. În ceea ce privește returnările (de migranți - n.r.), sistemul Dublin are deficiențele lui și aici trebuie aduse îmbunătățiri cadrului legal. Am discutat cu domnul ministru și acest aspect și vrem să abordăm aceste probleme dintr-o perspectivă europeană", a spus Karner, conform traducerii oficiale.

Ministru austriac a adăugat că sistemul Schengen nu funcționează bine la nivel european, iar Austria trebuie să aibă grijă de cetățenii săi, însă asta nu ține cont de alegerile parlamentare. Reacția a venit după ce a fost întrebat dacă veto-ul Austriei ar putea fi ridicat în contextul alegerilor care urmează în țară.

Cătălin Predoiu nu a vrut să comenteze ce urmează să se întâmple sau nu la alegerile din Austria, ci că vrea să vadă că structurile MAI performează în combaterea migrației și în cooperarea polițienească. Partea austriacă a remarcat progrese "pe toate proiectele pe care le avem în grupul de acțiuni cu Austria".

Predoiu a spus că "Austria nu cu România are o problemă, pentru că polițiștii își fac treaba".

Ministrul român a mai adăugat că a vrut să se asigure "dacă există reproșuri sau slăbiciuni în ceea ce privește modul în care România protejează frontierele" și a fost fericit să constate că și Austria vede aceste progrese.

"Noi ne-am făcut temele și vom continua să le facem pe protecția frontierelor și cooperarea bilaterală. Austria nu cu România are o problemă. polițiștii noștri își fac treaba. Suntem gata să continuăm această muncă împreună”, a spus Cătălin Predoiu.

Ministrul român a mai spus că migrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră afectează cetățenii celor două țări și "vom lua măsuri în continuare și în teren, și privind optimizarea cadrului legislativ al UE privind managementul azilului și migrației, optimizarea cadrului Dublin".

Deși rezultatul discuțiilor este unul trist pentru România, Cătălin Predoiu i-a mulțumit omologului austriac în repetate rânduri pentru deschidere, pentru dialog și a transmis că este un bun început pentru relațiile dintre cele două ministere.

El a mai vorbit despre "două țări prietene, partenere și care împărtășesc aceleași valori și idealuri europene".

Cătălin Predoiu a punctat și că ambiția sa este să facă din România "un model, un standard de protecție a frontierelor".

Ministrul de Interne a spus spre final că ceea ce trebuie adus în plus este mai multă deschidere în a înțelege reciproc problemele și de a le rezolva împreună.

"Altfel vom rămâne prizonierii unui dialog al surzilor. Eu nu sunt surd, orb și sunt și foarte dornic de muncă. Vom munci împreună pentru asta, dar nu înseamnă că România renunță la interesele sale nicio clipă și domnul ministru a înțeles la rândul său acest lucru", a explicat ministrul român.

Reamintim că următoarea reuniune formală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) are loc pe 28 septembrie.