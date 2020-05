Ministrul german de externe, Heiko Maas, speră ca statele UE să ajungă în săptămânilor următoare la un acord asupra unui set de recomandări privind vacanța de vară în condiții de pandemie. Grecia și Spania reiau din iulie turismul internațional.

"Un lucru este clar: nu dorim licitații europene pentru turiști", a declarat Maas, după o discuție cu omologii din țările vecine. Șeful diplomației germane dorește o procedură comună și transparentă pentru toate statele europene în ceea ce privește turismul în această perioadă.

Totuși, Heiko Maas nu crede că e nevoie de reglementări la nivel european.

"Avem nevoie de criterii uniforme, dar nu există o soluție unică pentru tot", a precizat el, referindu-se la situația diferită din fiecare țară în ceea ce privește cazurile confirmate. În privința propunerilor Comisiei Europene pentru sectorul turismului, aceastea ar trebui să includă reguli privind igiena și un schimb de date despre situația cazurilor de COVID-19 în zonele turistice.

Maas a atras atenția turiștilor că trebuie să fie atenți în ce țări se duc în concediu, după ce Guvernul de la Berlin a readus acasă un sfert de milion de germani blocați de pandemie în diversr țări de pe glob. "Nu putem și nu vrem să repetăm ​​acest lucru în vară", a spus el.

Pe de altă parte, Maas speră că Ministerul de externe va putea ridica interdicția de călătorie cel puțin în celelalte state membre UE, începând cu 14 iunie.

Grecia și Spania anunță reluarea turismului internațional din iulie

Vicepremierul spaniol Teresa Ribera a estimat joi că reluarea în condiții de siguranță a turismului internațional în Spania va avea loc în luna iulie. Într-un interviu acordat agenției EFE, ea a precizat că până atunci trebuie luate măsuri astfel încât cei care vin în Spania să nu riște niciun pericol și, în același timp, să nu constituie un risc pentru populația locală.

Și Grecia va începe să primească turiști străini începând cu 1 iulie, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis.

Turismul reprezintă între 25% și 30% din Produsul Intern Brut al Greciei, astfel că locurile de campare vor fi deschise începând de la 1 iunie, iar hotelurile vor putea primi începând cu 15 iunie turiști greci.

Turiștii străini care vor sosi în Grecia nu vor fi plasați în carantină, dar vor trebuie să respecte regulile de igienă.

Chestiunea turismului a fost discutată și în cadrul unei reuniuni informale în format cvadrilateral la nivel înalt Bulgaria-Grecia-România-Serbia.

După videoconferință a apărut informația că România s-ar fi opus unui protocol turistic între cele patru țări, informație negată de ministrul economiei, Virgil Popescu.

”România nu s-a opus semnării unui protocol cu Grecia, Serbia și Bulgaria. Ieri (marți - n.r.) în cadrul discuțiilor am fost de față când premierul României, Ludovic Orban a discutat cu ceilalți premieri. Noi nu am spus că nu suntem de acord și nu s-a pus problema semnării unui protocol ieri. S-au purtat discuții, iar noi am spus că le vom relua imediat ce Parlamentul va încuviința starea de alertă. Colegii noștri bulgari, greci și sârbi au înțeles perfect de ce România în momentul de față are o stare de alertă declarată, care trebuie aprobată de Parlament. În funcție de aprobarea din Parlament și de eventualele modificări care pot fi aduse ne vom întâlni cu colegii din cele trei state pentru a relua discuțiile. Chiar asta a fost discuția. Săptămâna viitoare la început vom avea o nouă rundă de întâlniri. Nu s-a semnat absolut niciun protocol cu nimeni", a scris miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu.