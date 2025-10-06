Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Viktor Orbán blochează integrarea europeană a Ucrainei din cauza campaniei electorale, scrie „Népszava” (Ungaria).

Viktor Orbán blochează integrarea europeană a Ucrainei, deoarece în țara sa se desfășoară campania electorală, a declarat Volodimir Zelenski joi, la Copenhaga, răspunzând la o întrebare în cadrul unei conferință de presă, susținută după al șaptelea summit al Comunității Politice Europene (EPC), alături de premierul danez, Mette Frederiksen.

„În ceea ce privește blocarea apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană, nimeni nu o poate împiedica, deoarece este voința Ucrainei și, în consecință, decizia Europei de a vedea Ucraina în viitor ca membru al UE. Desigur, totul depinde de unitate și decizie comună”, a spus președintele ucrainean, care a menționat: Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a fost declanșată tocmai de năzuințele sale de aderare la UE. Iar premierul danez a susținut că nu poate fi găsită o cale de mijloc de aur între aderarea Ucrainei și ideea lui Viktor Orbán, potrivit căreia ar trebui încheiat un acord de parteneriat strategic, în timp ce Ucraina rămâne în afara Uniunii Europene.

„Nu voi permite ca o singură țară, și mai ales Viktor Orbán să decidă asupra viitorului Europei”, a spus Frederiksen.

Rusia nu și-a atins obiectivele din acest an pe front și a făcut multe greșeli, de aceea în vederea încheierii războiul trebuie intensificată presiunea asupra Moscovei, a mai spus Zelenski, solicitând, în același timp, țărilor europene să renunțe la comerțul cu petrol cu ​​Rusia.

Președintele ucrainean și-a exprimat speranța că după întâlnirea avută cu președintele american Donald Trump, Ucraina va primi arme în continuare pentru efectuarea unori lovituri împotriva țintelor îndepărtate aflate pe teritoriul Rusiei. „Până acum am folosit doar propriile noastre sisteme de arme adecvate pentru obiective la distanță”, a spus Zelenski, care a subliniat că Ucraina va face tot posibilul pentru a obține sprijinul Statelor Unite, atât din punct de vedere politic și economic, cât și militar.

Sursa: Rador Radio România