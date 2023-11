Kyriakos Mitsotakis se întâlnește joi cu înalți oficiali chinezi pentru a face din Grecia o "punte" între Uniunea Europeană și China, scrie presa elenă citând surse guvernamentale, într-un moment în care relațiile dintre cei două părți sunt fragile.

"Grecia poate acționa ca o punte între UE și China pentru o relație mai echilibrată", a declarat o sursă guvernamentală presei locale înaintea vizitei, relatează EURACTIV.



Mitsotakis se întâlnește cu președintele Chinei Xi Jinping, precum și cu premierul chinez Li Qiang. La întâlniri sunt prezenți și ministrul infrastructurii și transporturilor, Christos Staikouras și de ministrul adjunct al afacerilor externe, responsabil cu afacerile economice, Costas Fragogiannis.

Sursa a explicat că Mitsotakis este de așteptat să reitereze în fața interlocutorilor săi poziția Greciei cu privire la necesitatea unor canale de comunicare deschise cu China și a unei cooperări mai strânse în abordarea provocărilor globale "astfel încât relațiile să fie constructive și reciproc avantajoase".

Potrivit aceleiași surse, Grecia își propune să consolideze relațiile comerciale bilaterale și să crească exporturile către China, în special în sectoarele agricole și ale produselor standardizate.

Mai mult, pe agendă se află și creșterea numărului de turiști din China.

Vizita evidențiază tensiunile tot mai mari dintre Washington, Bruxelles și Beijing.

Europa face cu precauție primii pași pentru a-și reduce dependența de China în mai multe domenii, producând, rafinând și reciclând - spre exmplu - materiale critice, în timp ce SUA se plâng adesea de investițiile chineze în Grecia.

Vorbind la un eveniment organizat de The Economist la începutul acestei săptămâni, Mitsotakis a precizat că Atena nu este dependentă de fondurile chineze.

"China nu este un investitor major pentru Grecia, având în vedere că a făcut doar o investiție majoră în portul Pireu cu ani în urmă, care a fost cu siguranță un succes în ansamblu", a spus liderul grec.

La începutul lunii septembrie, ministra olandeză a comerțului exterior Liesje Schreinemacher (VVD/Renew) a declarat că elaborarea eficientă a politicilor UE față de China este împiedicată de anumite state membre UE, precum Grecia, care sunt prea dependente de țara din Asia de Est.

Întrebată despre preocupările întreprinderilor cu privire la mecanismele UE de screening pentru investițiile străine, Schreinemacher a indicat testul de securitate olandez pentru investiții, fuziuni și achiziții (Vifo), care verifică influența străină în sectoarele strategice olandeze.

"Nu toate statele membre europene au încă un astfel de test. Le vrem pentru că altfel, obțineți un efect de pat de apă: apoi investitorii merg în acele țări", a declarat Schreinemacher.

"Luați, de exemplu, portul grecesc Pireu, deținut de o companie de stat chineză. Acest lucru face, de asemenea, o politică eficientă a Chinei mai dificilă în context european, deoarece, în acest caz, Grecia este dependentă de China", a adăugat ea.





"Take, for example, the Greek port of Piraeus, owned by a Chinese state-owned company. That also makes an effective China policy more difficult in the European context because, in this case, Greece is dependent on China,” she added.