În urma ședinței guvernului slovac de miercuri, premierul Robert Fico a anunțat că rafinăria slovacă de petrol Slovnaft va înceta să exporte motorină către Ucraina și va produce doar pentru uz intern, informează Hirado.hu (Ungaria).

Decizia a fost justificată prin faptul că Ucraina a oprit livrările către Slovacia, precum și către Ungaria prin conducta Prietenia.

Portalul ungar Index.hu a relatat în urma unui articol publicat de portalul de știri de limba maghiară, Ma7, din Slovacia, că Guvernul va debloca 250.000 de tone de petrol din rezerva de stat pentru rafinăria Slovnaft. Robert Fico a mai declarat că decizia nu amenință cu penuria de combustibil în Slovacia.

Potrivit premierului, Slovnaft intenționează să folosească o parte din rezervele de petrol ale statului pentru a depăși perioada până la sosirea petrolierelor în Croația și, în final până la sosirea petrolului în Slovacia prin conductă, cee ce necesită 20-30 de zile.

Portalul Hirado.hu a relatat anterior că ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, a anunțat că aprovizionarea cu petrol a Ungariei rămâne sigură, deoarece Ungaria are rezerve strategice suficiente pentru 96 de zile, iar dacă Croația respectă regulile europene, petrolul rusesc care sosește pe rutele maritime va fi disponibil de la mijlocul lunii martie. Ministrul consideră că este clar că Ucraina exercită șantaj politic împotriva Ungariei.

Ministrul de externe a anunțat, totodată, că transportul de motorină către Ucraina a fost oprit și nu va fi reluat până când partea ucraineană nu va relua transportul de țiței pe secțiunea conductei Prietenia care duce spre Ungaria.

Sursa: Rador Radio România