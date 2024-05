Noul președinte al Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska, a depus jurământul în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului de la Skopje. Ea a numit „Macedonia de Nord” doar „Macedonia”, contrar Tratatului de la Prespa.

În timpul depunerii jurământului, Siljanovska a folosit pentru țara sa denumirea de „Macedonia”, în ciuda faptului că în textul jurământului, rostit de către președintele Parlamentului aflat la final de mandat, Jovan Mitreski, și pe care Siljanovska ar fi trebuit să-l repete, țara era menționată cu denumirea de Macedonia de Nord (actuala denumire constituțională a țării, convenită între Atena și Skopje prin Tratatul de la Prespa, cu scopul de a diferenția această fostă republică iugoslavă de provincia grecească Macedonia, relatează Kathimerini.

Chiar dacă acordul a permis aderarea Macedoniei de Nord la NATO, Siljanovska a promis în campania electorală că nu va respecta Acordul de la Prespa și că va folosi doar denumirea de Macedonia n.trad.)

Ambasadoarea Greciei la Skopje, Sofia Filippidou, care fusese invitată la ședința Parlamentului pentru depunerea jurământului de către Gordana Siljanovska, s-a retras de la ceremonie în semn de protest.

O notă de protest a fost transmisă și de Ministerul de Externe de la Atena, subliniind că este vorba despre o încălcare flagrantă a Tratatului de la Prespa, dar și a Constituției țării și că relațiile bilaterale, precum și parcursul european al Macedoniei de Nord depind de aplicarea în totalitate a acestui tratat.

Cu o zi înainte, premierul grec Kyriakos Mitsotakis adresase și el un avertisment clar către Skopje. „Urmăresc cu îngrijorare unele dintre declarațiile oficialilor partidului VMRO și voi aștepta poziția oficială a premierului desemnat pentru a vedea cum se va referi la numele țării sale. Eu personal nu am fost de acord cu Acordul de la Prespa. Dar am acceptat acordul în contextul continuității statului și am recunoscut că, în ciuda dezacordului meu, trebuie să-l respect. Aceleași cerințe există acum și pentru conducerea Macedoniei de Nord. Vreau să sper că ceea ce s-a auzit înainte de alegeri nu se va mai auzi după alegeri. Dacă se întâmplă acest lucru, vom avea probleme”, a spus premierul grec.

De notat și că la ceremonia de depunere a jurământului nu au fost prezenți lideri din țările vecine, Bulgaria, Serbia și Albania, spre deosebire de ultima ceremonie de depunere a jurământului prezidențial de la Skopje, la care a participat președintele bulgar Rumen Radev. Conform unor informații, aceste țări susțin că nu au primit invitațiile la timp.





SURSA: RADOR RADIO ROMÂNIA