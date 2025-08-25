Președintele Karol Nawrocki s-a opus prin veto, luni, unui proiect de lege care prelungește ajutoare acordate refugiaților ucraineni care trăiesc în Polonia și propune ca aceste ajutoare să fie acordate numai ucrainenilor angajați, relatează AFP.

Aceste ajutoare „ar trebui să fie rezervate numai ucrainenilor care muncesc în Polonia”, a declarat el presei, subliniind că nu-și va „schimba părerea”.

După invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiați ucraineni - în principal femei și copii.

Polonia, un aliat loial al Kievului, este principala țară de tranzit a armamentului și ajutorului umanitar din Occident către Ucraina.

Proiectul de lege propus de către Guvernul proeuropean al lui Donald Tusk, adoptat de către Parlament, prevedea o pelungire a ajutoarelor de care beneficiază copiii refugiaților ucraineni.

Legea care se află în vigoare expiră la sfârșitul lui septembri, iar noua lege prelungea aceste ajutoare până în martie 2026.

Asigurare medicală gratuită

Karol Nawrocki, care a militat în campanie în vederea reducerii acestor ajutoare, consideră că ele nu ar trebui să fie acordate ucrainenilor care nu au un loc de muncă în Polonia,

În opinia sa, refugiații ucraineni care nu muncesc în Polonia nu ar trebui să mai beneficieze de asigurare medicală gratuită, „pentru că asta ne pune într-o situație în care cetățenii polonezi, în propria țară, sunt tratați mai porst decât invitațiinoștri ucraineni”.

Acest veto a fost ferm condamnat imediat de Guvernul proeuropean al lui Donald Tusk.

„Nu putem pedepsi din cauza pierderii locului de muncă, mai ales copii nevinovați. Este «ABC»-ul decenție omenești”, denunță pe X ministrul Muncii Agnieszka Dziemianowicz-Bak.

Confederația patronală Lewiatan denunță vetoul noului președinte drept „o veste proastă” atât pentru ucrainenii care trăiesc în Polonia, cât și pentru antreprenorii care-i angajează.

Lewiatan subliniază într-un comunicat că aproximativ 80% dintre cetățenii ucraineni care trăiesc în Polonia sunt activi profesional, „unul dintre cele mai ridicate niveluri în rândul refugiaților de război în state membre OCDE”.

Potrivit unui raport recent, refugiații „au un impact net de +2,7% asupra PIB-ului polonez”.

Acest „câștig” va fi pierdut dacă refugiații trebuie să plece, se arată în acest document al cabinetului internațional Deloitte, realizat împreună cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR).

