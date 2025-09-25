Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a declarat într-un interviu acordat „Euronews” (Italia) că independența energetică față de Rusia este o chestiune de „voință politică”.

Rinkevics a îndemnat Ungaria și Slovacia să dea curs apelului președintelui american Donald Trump, care a cerut Uniunii Europene să pună capăt dependenței de petrolul și gazele rusești. „Uitați-vă la țara mea, Letonia. În 2017, eram 100% dependenți de petrolul și gazele rusești. Astăzi, în 2025, suntem complet independenți. Cumpărăm petrol și gaze din mai multe țări. Dacă există voință politică, vor veni și rezultatele”, a afirmat Rinkevics.

Uniunea Europeană își reduce treptat utilizarea petrolului și gazelor rusești. De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, UE a redus importurile de țiței din Rusia de la 27% la 3%. Importurile de gaze naturale au scăzut de la 45% la 18-19%. Cu toate acestea, Slovacia și Ungaria rămân ferme împotriva acestei eliminări treptate.

În discursul său adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite, președintele american Donald Trump a criticat Uniunea Europeană pentru că continuă să cumpere energie rusească. „Gândiți-vă. Finanțează un război împotriva lor înșiși. Cine naiba a auzit vreodată de așa ceva?”, a spus Trump.

Rinkevics consideră că accelerarea eliminării petrolului și gazelor rusești ar putea avea un impact asupra războiului din Ucraina. „Economia Rusiei nu merge prea bine. Dacă facem mai multă presiune când vine vorba de sancțiuni, dacă încetăm să cumpărăm petrol și gaze, atunci acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra întregii situații”, a declarat Rinkevics pentru „Euronews”.

În ceea ce privește sancțiunile, președintele leton a declarat că, în cele din urmă, va trebui luată o decizie cu privire la modul de utilizare a activelor rusești înghețate „pentru a sprijini Ucraina cu tot felul de arme”. UE examinează modul în care activele înghețate, în valoare totală de 210 miliarde de euro, pot fi utilizate pentru a ajuta la finanțarea apărării Ucrainei și a reconstrucției postbelice.

Mai mult, Rinkevics a îndemnat UE să continue cu impunerea de „sancțiuni secundare împotriva țărilor care ajută Rusia să evite” măsurile existente. În unele cazuri, țările terțe permit evitarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei. O „coaliție a celor dispuși”, condusă de Franța și Regatul Unit, lucrează la dezvoltarea unei abordări comune privind modul de furnizare a garanțiilor de securitate Ucrainei după război, inclusiv posibilitatea desfășurării de trupe pe teren.

În ceea ce privește procesul politic, Rinkevics a declarat: „Nu suntem încă în etapa de luare a deciziilor finale privind garanțiile reale de securitate”. „Dacă decidem să oferim garanții de securitate, dacă decidem să trimitem trupe pe teren, avem nevoie de sprijinul SUA”, a explicat președintele leton. „Nu neapărat trupe americane pe teren, ci sprijin logistic, sprijin de informații și alte forme de sprijin”, a subliniat președintele. Rinkevics a adăugat că, deși este probabil prea devreme pentru a spune, „mult depinde de modul în care se dezvoltă procesul politic dintre Rusia și Ucraina”, adăugând că „nu vede nicio dorință din partea Federației Ruse de a intra în discuții de pace serioase”.

Sursa: Rador Radio România