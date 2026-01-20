Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, la Forumul Economic mondial de la Davos, că preferă "respectul, mai degrabă decât brutele", și "statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea".

"Franța și Europa sunt atașate de suveranitatea națională și independență, de Națiunile Unite și carta acestora", a subliniat Macron, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Trump încearcă să creeze un nou organism mondial - un Consiliu de Pace pe care să îl controleze complet, în timp ce s-a angajat într-o dispută cu Europa privind intențiile sale de a anexa Groenlanda, componentă a Danemarcii.

El a amenințat cu sancțiuni economice constând în taxe vamale suplimentare de 10% opt țări europene, printre care șase membre ale UE și NATO, inclusiv Franța, alături de Regatul Unit și Norvegia, care nu fac parte din Uniune, dar sunt de asemenea aliate ale Statelor Unite în cadrul NATO.

La Davos, Macron a apreciat că în contextul respectiv Alianța Nord-Atlantică este în prezent o "instituție slăbită", informează Reuters.

Președintele francez a criticat "taxele vamale inacceptabile" anunțate de Trump pentru produsele europene și presiunile exercitate împotriva "suveranității" statelor europene.

SUA "încearcă în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa", a acuzat el, adăugând că, în prezent, se trece "la o lume fără lege, în care legea nu mai este cea pe care o cunoaștem, ci devine cea a celui mai puternic".