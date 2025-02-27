Uniunea Europeană a cerut respectarea și punerea în aplicare a sentinței pronunțată în dosarul lui Milorad Dodik, informează „Rador Radio România”.

Președintele Republicii Srpska (care face parte din Bosnia și Herțegovina, BiH), Milorad Dodik, s-a pronunțat vinerea trecută în mod vehement împotriva deciziei Curții de Apel a BiH de a menține în vigoare sentința pronunțată anterior - condamnarea la închisoare, cu executare, pronunțată anterior de Curtea Constituțională a țării în legătură cu nerespectarea ordinelor emise de Înaltul Reprezentant al ONU din BiH, Christian Schmidt, al cărui mandat autoritățile Republicii Srpska îl consideră drept nelegitim.

„Nu s-a întâmplat nimic surprinzător”, a declarat Dodik, într-o conferință de presă, difuzată pe canalul de televiziune RTRS.

Potrivit președintelui Republicii Srpska, „Schmidt a provocat numeroase probleme în Bosnia și Herțegovina, iar această încarcerare a sa este, de fapt, inițiativa sa”.

„Nu-l recunoaștem, deoarece, conform Constituției Bosniei și Herțegovinei, nu există o Curte Constituțională”, a reamintit Dodik. El a mai spus că, deși este președintele Republicii Srpska, nu va permite organizarea de „alegeri anticipate”, iar ulterior, la nivel federal, va face propuneri pentru reformarea unui număr de instituții ale statului.

Curtea de Apel a Bosniei și Herțegovinei a confirmat, vinerea trecută, sentința pronunțată de Curtea Constituțională a țării, conform căreia Dodik trebuie să execute o pedeapsă de un an de închisoare, urmată de o interdicție de șase ani de a ocupa funcții publice. Sentința a fost emisă din cauza faptului că președintele Republicii Srpska nu a respectat dispozițiile date de Schmidt.

Dodik a negat în repetate rânduri în trecut legitimitatea actualului Înalt Reprezentant al ONU pentru Bosnia și Herțegovina, Christian Schmidt, din cauza faptului că numirea sa în funcție contravine normelor stabilite de Acordurile de la Dayton. Poziția conducerii Republicii Srpska a fost susținută de autoritățile de la Belgrad și de la Budapesta.

Președinta Adunării Naționale a (Parlamentul) Serbiei, Ana Brnabić, a declarat că tot ceea ce se întâmplă în Republica Srpska, protestele studențești din Serbia, precum și situația dificilă din provincia Kosovo fac parte dintr-un plan de destabilizare a situației din Balcani.

„Toate acestea fac parte dintr-un plan mai amplu, menit să-l distragă pe președintele sârb, Aleksandar Vučić, de la rezolvarea problemelor și să promoveze niște soluții finale pentru poporul sârb atât în Kosovo, cât și în Republica Srpska. Dar, Aleksandar Vučić reușește să facă față acestei situații”, a susținut Brnabić.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, i-a dat asigurări lui Dodik de susținerea și de prietenia pe care o au: „Dodik a fost ales democratic președinte al Republicii Srpska de către popor. El este prietenul nostru, iar Ungaria este întotdeauna alături de prietenii săi”.

Potrivit ministrului ungar de externe, Peter Szijjarto, „a sosit momentul în care absolut toată lumea trebuie să înțeleagă că ideea nu constă în faptul să discutăm despre liderii aleși din Balcanii de Vest, ci să purtăm cu aceștia convorbiri”.

Bosnia și Herțegovina este un stat federal, care include Federația Bosniei și Herțegovinei (cunoscută și sub numele de Federația Musulman-Croată) și Republica Srpska. Țara este guvernată de o președinție formată din trei reprezentanți ai principalelor grupuri religioase și etnice - bosniaci musulmani, croați catolici și sârbi ortodocși. În plus, competențele în domeniile politicii externe și apărării sunt implementate la nivel federal.

Sursa: Rador Radio România