Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat duminică că dorește să „evite cu orice preț” „confiscarea” acțiunilor rusești la compania petrolieră sârbă NIS, care este vizată de sancțiunile Washingtonului, cerând plecarea acționarilor ruși.

Vucic a anunțat o „decizie finală” din partea Serbiei în decurs de o săptămână, scrie AFP (Franța).

După mai multe amânări din ianuarie, Departamentul Trezoreriei SUA a început să aplice sancțiuni împotriva NIS pe 9 octombrie. NIS este o companie crucială pentru națiunea balcanică, dar este deținută majoritar de companii rusești, în special Gazprom Neft.

Vineri seară, autoritățile americane au informat Belgradul că pentru ridicarea sancțiunilor condiția este retragerea completă a acționarilor ruși din NIS. O situație foarte complicată pentru Serbia, candidată la aderarea la Uniunea Europeană și, în același timp, una dintre puținele țări de pe continent care nu au impus sancțiuni Rusiei după invazia Ucrainei.

„Vreau să evităm cu orice preț confiscarea, naționalizarea sau sechestrarea activelor... Nu vrem să luăm nimic de la nimeni”, a declarat șeful statului sârb în timpul unei sesiuni guvernamentale de urgență convocate după ultimul anunț al Washingtonului.

„Vreau să epuizăm toate posibilitățile înainte de a ne angaja într-un proces de preluare sau în orice altceva”, a insistat dl Vucic. „Dar această decizie trebuie luată în următoarele șapte zile. Trebuie să avem o soluție până duminica viitoare, pentru că nu mai avem nimic de așteptat”.

În 2009, Serbia a vândut o participație majoritară (51%) la NIS companiei Gazprom Neft, filiala petrolieră a gigantului energetic rus Gazprom, pentru 400 de milioane de euro.

Astăzi, Gazprom Neft deține aproape 45% din NIS, una dintre companiile sale surori, Intelligence, deține 11,30%, iar statul sârb deține aproape 30% din companie. Restul este deținut de acționari minoritari.

NIS operează singura rafinărie din țară, în Pancevo, lângă Belgrad, care aprovizionează aproximativ 80% din piața sârbă.

Dl. Vucic a menționat negocierile în curs între „partenerii ruși” și „partenerii lor asiatici și europeni” cu privire la o posibilă vânzare de acțiuni la NIS, fără a dezvălui numele companiilor.

În cazul în care aceste negocieri eșuează, el a propus ca guvernul să le ofere acționarilor ruși „un preț mai bun”. „Oricare ar fi costul, vom găsi banii”, a afirmat el.

De la impunerea sancțiunilor, NIS nu a reușit să obțină aprovizionare, iar rezervele sale de țiței, potrivit reprezentanților companiei, îi vor permite să funcționeze până pe 25 noiembrie.

