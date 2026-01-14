Groenlanda respinge ferm ideea anexării de către SUA: premierul Jens-Frederik Nielsen spune la Copenhaga că insula „alege Danemarca”, iar NATO discută securitatea arctică, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

„Să fie clar un lucru: Groenlanda nu vrea să fie deținută de Statele Unite, Groenlanda nu vrea să fie guvernată de Statele Unite, Groenlanda nu vrea să facă parte din Statele Unite. Groenlanda alege Danemarca în locul Statelor Unite. Noi alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi, care face parte din Regatul Danemarcei”, a declarat Jens Frederik Nielsen, prim-ministrul insulei arctice, care a vorbit marți la Copenhaga într-o conferință de presă comună cu omologul său danez, Mette Frederiksen.

Frederiksen, care a vorbit despre o „situație dificilă: nu a fost ușor să rezistăm presiunii complet inacceptabile din partea unuia dintre cei mai apropiați aliați ai noștri de-o viață, însă bănuim că ce e mai rău abia urmează” - a cerut în schimb o mai mare cooperare între aliați în apărarea teritoriului pe care Donald Trump a declarat în repetate rânduri că vrea „într-un fel sau altul” să-l anexeze: „Vrem să consolidăm cooperarea în domeniul securității în Arctica cu SUA, NATO și Europa. Este o responsabilitate comună: Alianța Atlantică trebuie să protejeze Groenlanda așa cum face cu fiecare parte a teritoriului său, iar garanția colectivă este cea mai puternică apărare împotriva amenințărilor rusești sau chineze în Arctica”. Părere împărtășită și de secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Facem următorii pași pentru securitatea arctică. În NATO, suntem cu toții de acord: când vine vorba de protejarea Arcticii, trebuie să lucrăm împreună”.

În așteptarea discuțiilor din cadrul NATO, miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor afla miercuri la Washington pentru a se întâlni la Casa Albă cu vicepreședintele american J.D. Vance și cu secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio. Inițial, la întâlnire ar fi trebuit să participe doar Rubio, însă Vance - care în martie a zburat în Groenlanda pentru a vizita baza Pituffik, singurul avanpost militar american de pe insulă, stârnind controverse aprinse - „a vrut și el să participe”, așa cum a explicat ministrul danez de externe. „Am cerut această întâlnire”, a subliniat Lars Lokke Rasmussen, „pentru a putea sta cu toții în aceeași cameră, a ne privi în ochi și a discuta față în față”.

În 2019, Trump a abordat pentru prima dată posibilitatea ca Groenlanda să devină al 51-lea stat american, iar în timpul celui de-al doilea mandat, și în special în ultimele săptămâni, a revenit de mai multe ori asupra subiectului, justificându-și ambițiile ca fiind „o chestiune de securitate națională” și adăugând că „pentru Statele Unite, deținerea Groenlandei ar avea o semnificație psihologică”.

Sursa: Rador Radio România