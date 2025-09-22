Primul transport de echipament militar achiziționat din SUA cu bani europeni a ajuns deja în Ucraina, iar alte transporturi de arme americane achiziționate cu fonduri furnizate de unii dintre partenerii Kievului sunt pe drum.

Declarația a fost făcută de o sursă din NATO pentru postul public ucrainean de televiziune Suspilne. Potrivit postului Tv citat de agenția EFE (Spania), cei implicați în această inițiativă de furnizare a armelor americane Ucrainei au finanțat patru pachete de ajutor militar.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a explicat săptămâna aceasta că Ucraina pregătește două comenzi de arme în valoare de 500 de milioane de dolari fiecare.

Zelenski a declarat că primele două pachete vor include, printre alte tipuri de echipamente, muniție pentru sistemele antirachetă Patriot și lansatoare mobile de rachete HIMARS.

Potrivit lui Zelenski însuși, Ucraina a mobilizat până acum aproximativ 2 miliarde de dolari din Olanda, Danemarca, Norvegia, Suedia, Letonia, Canada și Belgia și își propune să obțină încă 1,5 miliarde de dolari de la partenerii săi în octombrie pentru a achiziționa mai multe arme din SUA.

Președintele american Donald Trump refuză să trimită arme gratuit Ucrainei, așa cum a făcut predecesorul său, Joe Biden, dar a fost de acord să reia livrările militare către Kiev dacă cineva plătește pentru arme.

Ucraina se bazează pe ajutorul financiar internațional pentru a-și menține statul pe linia de plutire și s-a adresat unora dintre partenerii săi europeni pentru achiziționarea acestor arme.

Rusia a lansat joi seară 86 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și imitații ale acestora pe teritoriul ucrainean, pe care forțele rusești le folosesc pentru a deruta apărarea inamică, au informat Forțele Aeriene Ucrainene în raportul lor de vineri.

Sursa: Rador Radio România