Procurorii cer condamnări în dosarul asistenților fictivi ai RN: Marine Le Pen riscă ineligibilitatea, ceea ce i-ar putea compromite candidatura la prezidențialele din 2027, scrie „Le Figaro” (Franța).

Rechizitoriile procurorilor împotriva lui Marine Le Pen, Reuniunii Naționale (RN) și a zece oficiali ai partidului erau așteptate marți după-amiază la procesul de apel de la Paris al asistenților parlamentari europeni ai Frontului Național, unde lidera partidului naționalist își pune în joc candidatura la alegerile prezidențiale din 2027.

După unsprezece zile de dezbateri, cei doi procurori au programat aproape șase ore pentru a demonstra, fără surprize, vinovăția acuzaților de deturnare de fonduri publice între 2004 și 2016. În acest caz, este vorba despre plicurile de la Parlamentul European pentru plata asistenților europarlamentarilor Frontului Național (acum Reuniunea Națională) a căror activitate ar fi fost exclusiv în beneficiul partidului.

Cei doi reprezentanți ai acuzării, Stéphane Madoz-Blanchet și Thierry Ramonatxo, vor trebui apoi să solicite pedepse pentru fiecare dintre inculpați.

Pe 31 martie 2025, instanța a condamnat-o pe Marine Le Pen la patru ani de închisoare, dintre care doi urmau să fie executați, și o amendă de 100.000 de euro, și mai ales la cinci ani de ineligibilitate cu efect imediat.

Liderul partidului naționalist ar putea candida la alegerile prezidențiale din 2027, cu condiția ca orice pedeapsă de ineligibilitate impusă împotriva sa să fie mai mică de doi ani și ca instanța de apel, care își va lua decizia „până în vară", să nu o condamne la purtarea unei brățări electronice, percepută ca fiind incompatibilă cu posibilitatea de a desfășura o campanie electorală.

Cei doi reprezentanți ai procuraturii dețin un dosar care a relevat insuficiența probelor privind munca pe care asistenții ar fi prestat-o ​​pentru aleșii lor, un dosar împovărat și mai mult de o corespondență ambiguă, chiar condamnabilă. Marine Le Pen este de părere că dosarul este „dezechilibrat".

Dezbaterile de fond, care s-au încheiat luni, au confirmat natura haotică a partidului și a relațiilor europarlamentarilor săi cu acești „asistenți".

Primul care a depus mărturie acum trei săptămâni, fostul oficial ales Fernand Le Rachinel, a explicat că acești colaboratori "au lucrat cu adevărat, dar nu în zonele potrivite" și că Jean-Marie Le Pen, președintele partidului până când fiica sa, Marine, i-a succedat în 2011, "a decis" acest lucru.

Apoi a fost europarlamentarul Nicolas Bay, care a „recunoscut" că asistentul său, Timothée Houssin, l-a „ajutat" în „activitățile sale politice naționale"; sau deputatul Julien Odoul, care a recunoscut că „nu a lucrat" în primele luni ale mandatului său pentru europarlamentara Mylène Troszczynski, al cărei asistent se presupune că ar fi fost.

Primarul orașului Perpignan, Louis Aliot, a constatat o „mare dezordine" în cadrul partidului în momentul evenimentelor, în timp ce Bruno Gollnisch a fost de acord că există lucruri de criticat la adresa acestei „organizații" - dar nu și „un sistem", „care sună criminal".

Marine Le Pen, la rândul ei, a contestat încă de la începutul procesului orice "intenție" de a comite o infracțiune, invocând „buna sa credință" și punând sub semnul întrebării „administrația Parlamentului European", despre care a spus că era "mult mai indulgentă" la acea vreme decât este astăzi.

Pe 21 ianuarie, la sfârșitul interogatoriului de treisprezece ore care a început cu o zi înainte, ea a rezumat: „A avut legătură cu dezorganizarea (partidului)? Poate. Au simțit unii că comit un delict? Sunt convinsă că nu. A comis partidul un delict în mod intenționat? Cred că nu", iar dacă „există asistenți care și-au pus munca la dispoziția partidului, nu spun că a fost voluntară din partea lor".

Însă, de atunci, lidera partidului naționalist a pus la îndoială capacitatea sa de „a-și lăsa amprenta", adică de a-și fi pus amprenta asupra acestui proces. Acest lucru este valabil mai ales în cazul celor doi procurori adjuncți, care, deși la fel de politicoși și zgârciți la vorbe, se îndoiește că vor stârni vreo clemență.

Candidata la președinție, care a eșuat de trei ori, a confirmat că va participa marți dimineață la pledoariile finale ale acuzării, precum și la pledoariile avocaților Parlamentului European. „Voi bea paharul până la fund", le-a declarat ea luni mai multor jurnaliști.

Totuși, ea nu intenționează să vorbească din nou înainte de sfârșitul procesului, pe 12 februarie, după pledoariile finale ale apărării.

Sursa: Rador Radio România