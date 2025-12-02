Comisia Europeană a anunțat că toate cele 19 state membre care și-au declarat participarea la împrumuturile cu dobândă redusă din cadrul mecanismului SAFE pentru consolidarea apărării europene și-au prezentat la timp planurile de investiții.

„To Vima” (Grecia) relatează că termenul limită pentru depunerea planurilor naționale a expirat pe 30 noiembrie, iar conform unui mesaj al comisarului pentru apărare, Andrius Kubilius, pe platforma „X”, 15 din cele 19 state membre au inclus Ucraina în planurile lor naționale, cu investiții în valoare de „miliarde”.

Evaluarea planurilor, până la sfârșitul lunii decembrie

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene responsabil pentru acest domeniu, Thomas Rainier, a refuzat „din motive de confidențialitate”, să dezvăluie care țări nu au inclus Ucraina în planurile lor și nici nu a oferit un răspuns cu privire la suma totală exactă a sprijinului acordat Kievului din împrumuturile SAFE. Potrivit lui, Comisia intenționează să evalueze planurile naționale până la sfârșitul anului, pe baza termenilor și condițiilor regulamentului aferent. Dacă evaluarea este pozitivă, Comisia va solicita Consiliului UE (statelor membre) să aprobe fiecare plan național, pentru a putea realiza prima plată (până la 15% din împrumuturile aprobate pentru fiecare țară).

În ceea ce privește participarea țărilor terțe la împrumuturile SAFE, Thomas Rainier a confirmat că nu a fost posibil să se ajungă la un acord între UE și Marea Britanie, în timp ce pentru Canada a spus că „negocierile avansează foarte bine” și „se poate ajunge în curând la un acord”. El a clarificat însă că negocierile cu aceste țări au loc pentru a le permite să fie implicate în proiecte comune de apărare, cu o participare de peste 35%.

Țările terțe participă doar dacă sunt protejate interesele statelor membre

Întrebat dacă Turcia ar putea adera la programele SAFE în viitor, T. Rainier a spus că „potrivit regulamentului, toate țările terțe pot participa în cotă de până la 35% și toate țările terțe pot fi incluse în planurile naționale pe care Comisia tocmai le-a primit”. El a subliniat, însă, că „regulamentul este foarte clar în ceea ce privește protejarea intereselor statelor noastre membre și ale UE în ansamblu. Aceasta înseamnă că participarea țărilor terțe în cotă de până la 35% poate fi limitată din punct de vedere tehnic și juridic dacă se consideră că este nevoie de acest lucru”.

Se reamintește că cele 19 state membre care au solicitat împrumuturi de la SAFE sunt: ​​Grecia, Cipru, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Spania, Franța, Croația, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Finlanda și Danemarca. Grecia a solicitat împrumuturi de 1,2 miliarde euro de la SAFE, iar Comisia a aprobat o primă sumă de 787,67 milioane de euro.

Sursa: Rador Radio România