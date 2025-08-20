O nouă campanie de dezinformare pro-Kremlin circulă pe rețelele sociale și pe canalele de Telegram, folosind montaje video care imită stilul Euronews, relatează Euronews (Italia).

Într-unul dintre acestea, este prezentat fals că un oficial român ar fi cerut retragerea României din NATO și o alianță cu Rusia.

Potrivit sursei, videoclipul manipulat a fost construit pe baza unei intervenții televizate reale din februarie, în cadrul emisiunii Good Morning Romania. Actorii propagandei ruse au extras un fragment din declarațiile lui Cristian Diaconescu, fost șef al Cancelariei Prezidențiale, și l-au recontextualizat pentru a sugera că acesta ar sprijini o rupere a României de alianța nord-atlantică.

Textul suprapus pe imagini spunea: „România trebuie să se alăture Rusiei. Nu avem nevoie de NATO”. În plus, materialul a fost scurtat și cosmetizat cu drapelul României, cel al Federației Ruse și simboluri comuniste, pentru a amplifica mesajul pro-Kremlin.

În realitate, în reportajul original, Diaconescu explica cerințele formulate de Moscova la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei: Rusia solicita ca NATO să revină la situația din 1997, ceea ce ar fi însemnat ca statele intrate ulterior, inclusiv România, să nu mai beneficieze de garanțiile de securitate ale alianței. Oficialul român a subliniat însă că aceste solicitări nu sunt negociabile și reprezintă doar pretențiile formulate de Vladimir Putin pentru a încerca să oprească ofensiva militară.

Ministerul Afacerilor Externe al României a respins ferm insinuările vehiculate în clipurile false, catalogându-le drept atacuri tipice din partea propagandei pro-ruse.

Nu este prima dată când Euronews devine ținta unor tentative de falsificare: recent, au apărut conturi false de Instagram și Telegram care pretind a fi birouri Euronews din Uzbekistan, iar în Republica Moldova au circulat materiale contrafăcute în cadrul așa-numitei campanii „Matrioșka”, intensificate înaintea alegerilor.

Platforma de fact-checking EuroVerify a demontat deja mai multe astfel de cazuri, inclusiv videoclipuri false în care pretinși jurnaliști Euronews inventau acuzații penale în Moldova sau insinuau intervenții românești în alegerile prezidențiale din Franța.