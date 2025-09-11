Context.ro a analizat rețelele online de dezinformare, care împing tema "persecuției ortodocșilor". Le-a găsit atât în Republica Moldova, cât și în România.

Fabrica de ficțiuni electorale susținută de Rusia și-a turat motoarele: O grupare finanțată de Fundația Eurasia, organizație inclusă pe lista de sancțiuni a SUA, promovează un site din Rusia care strânge semnături împotriva "persecuției” credincioșilor moldoveni și induce teama că din Europa vine sfârșitul familiei.

Simultan, grupuri conectate la Rusia și AUR promovează ideea că orientarea pro-europeană a Moldovei înseamnă distrugerea creștinismului.

Pentru autenticitate, falanga rusofilă a scos la atac preoți care s-au plimbat pe banii Kremlinului și a lansat o petiție găzduită pe servere rusești.

Susținătorii AUR țin isonul propagandei pro-ruse și au intensificat atacurile împotriva orientării europene a Republicii Moldova.Călugări de la chilia finanțată de Gigi Becali, care au avut vedenia cu fiara din spatele președintelui Dan, scriu despre "planurile „europene” care doresc să transforme Moldova (și, prin extenso, România) într-un berbec NATO împotriva Rusiei”.

Nu vă amestecați în politică, a cerut oficial Mitropolitul Vladimir, șeful Bisericii Ortodoxe din Moldova care e subordonată canonic Patriarhiei Ruse. Dar preoți din subordinea lui au poziții publice clar exprimate: din Europa vine doar păcatul.

În paralel, propagandiștii AUR din România atacă regimul PAS, partid pro-european aflat la guvernare, acuzat că nedreptățește Mitropolia Basarabiei: „Nu putem lăsa Basarabia pe mâna lui Soros și Putin!”. Aceleași rețele au vânturat imaginea unei Europe demonice pe ambele maluri ale Prutului.

