Mii de protestatari antiguvernamentali s-au adunat miercuri seara în peste o duzină de orașe sârbe, iar ciocniri au fost raportate între unii dintre ei și susținătorii partidului de guvernământ la Novi Sad, informează AFP (Franța).

În orașul nordic, cele două grupuri au aruncat cu rachete de semnalizare și alte obiecte unii în alții, determinând intervenția poliției.

Proteste simultane au avut loc în toată țara, în principal în fața sediului local al Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare.

La Belgrad, o prezență polițienească numeroasă a fost desfășurată în fața Parlamentului, unde s-au adunat susținători ai ambelor părți, insultându-se reciproc și aruncând cu obiecte. Aceste mitinguri vin după o noapte de ciocniri, marți, în timpul căreia bărbați mascați, unii înarmați cu bastoane, s-au înfruntat cu protestatari anticorupție în fața birourilor partidului președintelui Aleksandar Vucic din orașul Vrbas, la aproximativ 100 de kilometri nord-vest de Belgrad.

Protestele anticorupție zguduie cu regularitate Serbia de la prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad, pe 1 noiembrie 2024, incident soldat cu moartea a 16 persoane și atribuit pe scară largă corupției endemice.

Timp de aproape nouă luni, mitinguri, unele dintre ele atrăgând sute de mii de oameni, au cerut o anchetă transparentă asupra tragediei și alegeri anticipate, pe care președintele Aleksandar Vucic le-a refuzat, denunțând un complot străin de răsturnare a guvernului său.

