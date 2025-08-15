Analiștii băncii Barclays citează ca exemplu alegerile poloneze din 2023. Dacă Partidul Tisza câștigă, euro ar putea ajunge la 380 de forinți, conform publicației de opoziție Nepszava.

Potrivit analiștilor băncii britanice Barclays, dacă Partidul Tisza ar înlocui Guvernul Orbán la alegerile de anul viitor, acest lucru ar putea duce la o aprecierea a forintului cu până la 5,5%, a scris Bloomberg, citând o notă a analiștilor băncii. Forintul a avut o evoluție deosebit de bună în ultimele săptămâni: se află la cel mai înalt nivel al ultimelor 11 luni față de euro, iar în ultimele zile a fost cotat în intervalul 395-396 de forinți.

În prezent, forintul este susținut de lichiditatea pieței, de rata ridicată a dobânzii băncii centrale ungare, de reducerile continue ale ratelor dobânzii din zona euro și de starea de spirit internațională optimistă. Aprecierea forintului în ultimele zile se datorează în mare măsură summitului așteptat dintre SUA și Rusia și climatului optimist al pieței.

Analiștii Barclays, Sheryl Dong și Marek Raczko, menționează că, deși Viktor Orbán a câștigat toate alegerile posibile în Ungaria din 2010, există o șansă reală - văzută chiar și din Londra - ca o schimbare de guvern să aibă loc în aprilie anul viitor.

La această posibilă situație se referă și avantajul detașat al Partidului Tisza, măsurat de sondajele de opinie. Potrivit analiștilor băncii Barclays, victoria președintelui Partidului Tisza, Péter Magyar, ar ajuta la consolidarea forintului prin deblocarea fondurilor Uniunii Europene destinate pentru Ungaria, care sunt înghețate în prezent de Comisia Europeană din cauza încălcării statului de drept. "Sfârșitul guvernului eurosceptic al lui Orbán ar putea asigura un fundal pozitiv pentru forint și obligațiunile guvernamentale ungare", susțin analiștii băncii. Cu alte cuvinte, pe lângă consolidarea forintului, analiștii se așteaptă ca un guvern Tisza să poată finanța datoria publică ungară mai ieftin.

Analiștii amintesc, ca exemplu, de alegerile din Polonia, din 2023, când coaliție de opoziție condusă de Donald Tusk a înlăturat guvernul eurosceptic PiS și a deschis fondurile UE către Varșovia. Pe baza acestui fapt, analiștii consideră că forintul s-ar putea aprecia cu până la 5,5%, ceea ce ar putea însemna un curs de schimb de 380 de forinți pentru un euro. Șansele ca acest lucru să se întâmple astăzi sunt mici, dar merită menționat că rata de schimb euro/forint nu a mai fost la acest nivel de la sfârșitul anului 2023.

O consolidare majoră a forintului ar reduce, pe de o parte, inflația importată iar, pe de altă parte, ar putea chiar deschide calea pentru Banca Națională a Ungariei de a reduce ratele dobânzilor, ceea ce ar putea avea un efect stimulativ economic. Analiștii Barclays nu au vorbit pur și simplu: ei recomandă în mod expres investitorilor lor să adopte o poziție în favoarea forintului până la alegeri.

Dacă se vor face mai multe recomandări similare din partea analiștilor, recomandările în sine vor putea da putere forintului. În același timp, există și riscuri de slăbire a forintului: este suficient să subliniem deteriorarea situației din Ucraina, deficitul public ridicat sau cheltuielile guvernamentale excesive - toate acestea ar putea declanșa o tendință de depreciere a pieței forintului.

