Dacă Europa vrea să înceapă un război, Rusia este „pregătită acum”, a declarat marți președintele rus Vladimir Putin, vorbind la un forum de investiții de la Moscova, notează „Euronews” (Italia).

Putin i-a acuzat pe europeni că nu au o „agendă pașnică” și a spus că Europa este ”de partea războiului”, referindu-se la sprijinul occidental pentru Ucraina. „Dacă Europa decide să intre în război cu Rusia și începe efectiv un război, ar putea apărea foarte repede o situație în care Moscova nu va mai avea cu cine să negocieze”, a adăugat președintele rus. Potrivit lui Putin, guvernele europene „își fac iluzii” că îi pot impune o înfrângere strategică Rusiei.

Putin a declarat de asemenea că cererile europene de a pune capăt invaziei Ucrainei sunt „inacceptabile” pentru Moscova. Președintele rus a reiterat încă o dată poziția Kremlinului: vrea să negocieze doar cu administrația americană și să nu le permită liderilor europeni să stea la masă, argumentând că aceștia „împiedică” Statele Unite și pe președintele Donald Trump în încercările lor de „a ajunge la un acord de pace prin discuții”. Moscova a refuzat de asemenea să negocieze cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Oficialii germani au avertizat recent că se așteaptă ca Rusia să fie pregătită să atace NATO în 2029. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că noile evaluări ale serviciilor de informații arată că Moscova se pregătește pentru opțiunea unui viitor atac împotriva UE și NATO. „Serviciile noastre de informații emit avertismente urgente: Rusia creează cel puțin opțiunea de a purta război împotriva NATO până în 2029”, se arată în comunicatul Ministerului german de Externe.

„Trebuie să descurajăm agresiunea rusă suplimentară, împreună cu partenerii și aliații noștri”, se adaugă în comunicat.

Țările europene au înregistrat o creștere a activităților suspecte legate de Rusia și de atacurile hibride orchestrate de Moscova, inclusiv atacuri cibernetice, tentative de sabotaj și incursiuni cu drone și rachete în spațiul aerian european al NATO.

Drone neidentificate au provocat închiderea de aeroporturi în țările baltice și est-europene, precum și în Belgia și Germania. Avioane de vânătoare rusești au traversat de asemenea spațiul aerian estonian.

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat marți pentru „Euronews” că presupusele provocări ale Rusiei - inclusiv atacurile cu drone și recentul bombardament al unei linii de cale ferată poloneze - schimbă doctrina de război.

„Ceea ce am observat din punct de vedere tehnic este că nu avem suficiente capacități de detectare, nu avem mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a distruge dronele”. Kubilius a recunoscut de asemenea că răspunsul UE rămâne inadecvat. „Acest lucru arată că modul nostru de pregătire, de schimbare a înțelegerii doctrinelor războiului modern, nu este încă la nivelul necesar”.

Sursa: Rador Radio România